Grande Slam 2025: chi sono i più forti nei circuiti WTA e ATP?

Dopo gli Australian Open tutto è il fermento per il Roland Garros, secondo Slam annuale che si preannuncia davvero avvincente sia nella categoria ATP che WTA. Il palinsesto delle scommesse Italia dei migliori tennisti e statistiche del Grande Slam su Betfair propone una combinazione variegata tra talenti emergenti ed esperti veterani di questo sport.

Ecco quali sono i tennisti e le tenniste che potrebbero dare una svolta importante alla loro carriera ed entrare nelle statistiche del Grande Slam 2025.

Il grande ritorno di Sinner

La squalifica non ha fermato il vincitore degli ultimi due Australian Open, che già sta pensando a quando tornare in campo con una progettualità ben definita in ogni suo dettaglio. La squalifica terminerà ad aprile e Sinner è pronto per partecipare agli ATP di Amburgo e agli Internazionali di Roma, il suo obiettivo è di completare il rodaggio per arrivare al Roland Garros in forma e puntare a vincere il Calendar Grand Slam. I bookmaker e gli esperti di tennis quotano Jannik come favorito assoluto, ma ci sono anche altri tennisti agguerriti per vincere tutto.

Alcaraz, Zverev e il solito Djokovic tra i migliori del Grande Slam 2025

Anche se ha perso qualche posizione nel ranking ATP ed è terzo, non dobbiamo dimenticare che Alcaraz ha vinto Wimbledon 2024 e quest’anno ha tutte le intenzioni di tornare al top. Il campione spagnolo sta migliorando le sue qualità tecniche e sta acquisendo una buona maturità atletica, la sua versatilità gli consente di essere competitivo su diverse superfici, quindi su tutti i campi degli Open.

Zverev non ha digerito la sconfitta in finale agli Australian Open e continua a dimostrare uno stato di forma eccellente nell’ultimo anno. Sicuramente il numero 2 del ranking ATP resta tra i favoriti per il Grande Slam 2025.

Tuttavia, ognuno di questi tennisti dovrà fare i conti con il grande Djokovic, che punta ad allungare il suo record assoluto vincendo il 25esimo Open in carriera. Per farlo, ha pensato di avviare una collaborazione con Andy Murray come suo allenatore: non serve aggiungere altro.

Keys contro Sabalenka e Swiatek nel Grande Slam WTA

Madison Keys ha stracciato tutti i pronostici dominando le quote tennis degli Australian Open 2025 e vincendo contro Sabalenka, attuale numero 1 del Ranking WTA. Il suo primo Open e la costante ascesa nel ranking, fanno di questa tennista una delle favorite per la vittoria del Grande Slam 2025.

Certo Sabalenka non resterà a guardare e soprattutto vorrà vendicare la finale degli Australian Open persa, dopo aver dominato nei due anni precedenti. Per vincere dovrà fare i conti con una ritrovata Iga Swiatek, sempre più in forma e capace di mettere in scena una tecnica elegante ma allo stesso tempo tatticamente letale per le avversarie. Tra le italiane più forti c’è Jasmine Paolini, che nonostante abbia perso qualche punto nel ranking WTA, si presenta come la migliore tennista dello Stivale, pronta a portare in alto il Tricolore e scrivere la storia del Grande Slam.