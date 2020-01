A Genova, Roma travolgente contro il Grifone: 3-1

GENOVA. Dopo i primi due ko nel 2020 di campionato, la squadra di Fonseca vince superando il Genoa per 3 a 1. Ünder sblocca dopo sei minuti, tornando al gol un girone esatto dopo la rete ai rossoblù dell’andata. Dunque l’autorete di Biraschi (su cross di Spinazzola, titolare) e il gol di Pandev (a un minuto di distanza) nel finale di primo tempo. Nella ripresa Pau Lopez è miracoloso su Goldaniga ad evitare il 2-2, prima che Dzeko chiuda la partita su un errore di Perin in rinvio. Giallorossi momentaneamente a +3 sull’Atalanta (che giocherà domani) al quarto posto. Genoa sempre penultimo in classifica.

Genoa-Roma 1-3

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Ghiglione, Cassata (70′ Favilli), Schöne, Sturaro (90’+2 Radovanovic), Barreca; Pandev, Sanabria (86′ Agudelo). All. Nicola.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (84′ Cetin), Mancini, Smalling, Spinazzola; Diawara, Veretout (73′ Cristante); Ünder (88′ Bruno Peres), Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.

Reti: 6′ Ünder (R), 44′ aut. Biraschi (G), 45′ Pandev (G), 74′ Dzeko (R) .

Ammoniti: Veretout (R), Romero (G), Cassata (G), Dzeko (R), Pau Lopez (R)