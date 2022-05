Accordo su catasto e delega fiscale tra Governo e Centro destra

Trovato l’accordo sul catasto e la delega fiscale tra governo e Centrodestra. Il presidente del Consiglio ha ricevuto a palazzo Chigi il segretario della Lega. “Abbiamo trovato la soluzione per evitare aumenti di tasse“, ha detto Matteo Salvini al termine del faccia a faccia con Mario Draghi.

L’intesa tecnica, modificati gli articoli 2 e 6 delle delega fiscale

Dopo settimane di fibrillazioni e tira e molla, si è trovata finalmente l’intesa “tecnica” per rassicurare Lega e Forza Italia, che temevano aumenti di tasse sulla casa. L’accordo prevede di “rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale – si legge in una nota congiunta del centrodestra di governo – Nell’accordo viene eliminato ogni riferimento al sistema duale, preservando i regimi cedolari esistenti e garantendo una armonizzazione del sistema fiscale: nessun incremento di tassazione potrà quindi colpire i risparmi o la casa degli italiani“.

Sul catasto via il riferimento ai valori patrimoniali degli immobili

“Quanto al catasto – dicono ancora Lega e Forza Italia – viene eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili, consentendo l’aggiornamento delle rendite secondo la normativa attualmente in vigore e senza alcuna innovazione di carattere patrimoniale. Il catasto italiano verrà quindi progressivamente aggiornato, ma senza cambiamenti rispetto ai criteri attuali. Esclusa anche in questo caso la possibilità di nuove tasse sulla casa“.

Berlusconi: “Battaglia lunga e dura ma vinta”

Esprime la sua soddisfazione Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia scrive su Facebook: “Ci siamo opposti – si legge – ad una proposta di riforma del catasto che minacciava di colpire famiglie e risparmio“. “Oggi possiamo finalmente dire – conclude Berlusconi – che non ci saranno nuove tasse sulla casa e sui risparmi degli italiani: battaglia lunga e dura, ma vinta!“. Anche Giorgia Meloni commenta positivamente. “Se fosse vero, sarebbe un’ottima notizia. È una battaglia che Fratelli d’Italia ha condotto“.

Letta: “Non è questo il modo di stare al governo”

“Tutto è bene quel che finisce bene”, commenta il segretario del Partito democratico Enrico Letta, che tuttavia non risparmia stilettate al leader leghista. Per il leader dem, non c’era nessun aumento delle tasse nella delega fiscale. “Oggi Salvini lo ha scoperto e dice e racconta che lo ha ottenuto lui. Vorrei ripetere con grande forza che secondo noi questo non è il metodo di stare al governo“.