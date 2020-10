Addio a Gianfranco De Laurentis, 81 anni, voce di Domenica Sprit e Dribbling

È morto Gianfranco De Laurentiis, giornalista sportivo della Rai. Ne dà notizia RaiNews24. De Laurentiis, 81 anni, romano, continuava a collaborare da remoto con la Domenica Sportiva, che aveva condotto nella stagione ’94-’95.

Dal 1987 al 1996 ha condotto Domenica Sprint insieme ad altri colleghi tra cui Antonella Clerici al suo esordio televisivo, poi La Domenica sportiva, Pole Position e Dribbling, storico rotocalco sportivo fino a diventarne il volto per antonomasia. Per Rai International aveva presentato con Ilaria D’Amico, la trasmissione sportiva La giostra del gol.

I messaggi più significativi dedicati a Gianfranco De Laurentiis

Tra i primi a tributare un ricordo nei confronti di De Laureniis si segnala Alessandro Antinelli, cronista sportivo Rai, che su Twitter ha scritto: “Il mio primo maestro in Rai è stato Gianfranco De Laurentiis. Ogni sabato mattina aspettavo il suo giudizio e le sue legnate mentre vedeva i miei pezzi di Dribbling con la sigaretta all’angolo della bocca. Mancherai Gianfranco”.

Il vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, sui social scrive: “La scomparsa di Gianfranco De Laurentiis addolora quanti lo hanno conosciuto apprezzandone la grande professionalità e signorilità. È stato il mio primo direttore a RaiSport che allora si chiamava TGS. Condoglianze alla famiglia, in particolare al figlio Paolo.”

Mentre in un tweet il giornalista Paolo Condò, per anni firma di punta a Gazzetta della Sport e passato di recente a Repubblica, afferma: “Abbraccio gli amici della Rai nel ricordo di un giornalista bravissimo: sono cresciuto guardando e ammirando Gianfranco De Laurentiis. Per noi appassionati di calcio internazionale, Eurogol era una sorgente di acqua fresca nel deserto.”

Carlo Saccomando