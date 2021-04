Alessandria, incidente nel cantiere di Amazon: un morto e cinque feriti

Tragico incidente sul lavoro nel cantiere del nuovo spazio logistico di Amazon ad Alessandria dove un operaio è morto a causa del cedimento di una trave e altri cinque sono rimasti feriti. Il cantiere è situato alle spalle del centro commerciale Marengo Retail Park e una volta terminato ospiterà il deposito smistamento del colosso statunitense dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos.

La vittima è Flamur Alsela, cittadino di origine albanese residente a Chiari, in provincia di Brescia. Caposquadra in servizio per una ditta bresciana, da poco aveva compiuto 50 anni. Gli altri cinque operai sono feriti, di cui uno in gravi condizioni, e sono stati trasportati tutti all’ospedale cittadino. Il cantiere è al momento blindato e sono in corso i rilevamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Alessandria per stabilire le cause dell’incidente.

Secondo la prima ricostruzione fornita da Paolo Tolu, sindacalista Feneal Uil presente sul posto questa mattina, il cedimento della trave sarebbe avvenuto durante una fase di gettata. In seguito il cedimento avrebbe causato la successiva caduta di altre campate. A seguito della caduta la trave avrebbe fatto precipitare i sei operai dopo un volo di almeno sei metri. “Cerchiamo sempre di sollecitare e di tenere un’attenzione alta sulla sicurezza, probabilmente questo non è sufficiente – ha sottolineato il sindacalista – Ma più volte siamo venuti a controllare questo cantiere e i lavoratori sono sempre stati molto attenti, le norme venivano sempre applicate“.

Flamur Alsela, il capocantiere che ha perso la vita nell’incidente (Facebook)

Piemonte, terzo incidente sul lavoro in tre giorni. I sindacati: “Bisogna intervenire per evitare tragedie inaccettabili”

È un periodo buio per il Piemonte che negli ultimi tre giorni ha registrato altrettanti incidenti sui luoghi di lavoro. Gli altri due, entrambi avvenuti nella provincia di Torino, hanno causato un morto e un ferito.

Marco Ciani, segretario generale della Cisl di Alessandria, e Massimiliano Campana, responsabile della Filca-Cisl di Alessandria, commentando l’incidente nel cantiere Amazon della città piemontese in un nota ufficiale hanno dichiarato:

“Siamo colpiti e addolorati per la tragedia di Alessandria. Attendiamo di conoscere dalla magistratura le dinamiche dell’incidente, e constatiamo come la sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto in edilizia, si confermi un elemento critico che continua a mietere vittime e generare drammi. Siamo vicini alla famiglia del lavoratore deceduto e ai suoi colleghi feriti; è devastante rendersi conto di come la ripresa del lavoro nel settore edile, che dovrebbe creare occupazione e benessere, si stia invece trasformando in un dramma per molte famiglie. Bisogna intervenire e sanzionare chi non rispetta la regole, investire su formazione e diffusione della cultura della sicurezza. Solo questi sono i passi giusti per impedire il protrarsi di una tragedia inaccettabile”.

Amazon: “Terribile incidente. A disposizione delle autorità”

“Un incidente terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle persone coinvolte. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità”, è il commento di Amazon sulla tragica vicenda diffuso in un comunicato.