Amministrative 2021, al centrosinistra subito Milano, Napoli e Bologna

Le amministrative 2021 segnano un buon risultato per il centrosinistra che guadagna al primo turno Milano con Sala che fa il bis, a Napoli con Manfredi, e Bologna dove vola Lepore. A Napoli e Bologna vincente l’alleanza a Pd-M5s.

Al centrodestra resta la Calabria con la vittoria di Occhiuto. Roma, Trieste e Torino vanno al ballottaggio ricalcando lo schema del bipolarismo: centrodestra contro centrosinistra.

Amministrative segnate dall’astensionismo

Un risultato che può far gioire alcuni ma che richiede delle riflessioni a partire dal dato che segna crollo dell’affluenza al 54,69%. Una percentuale molto bassa, pochi votanti specialmente a Milano e Torino.

Quell’astensionismo che secondo il leader della Lega Matteo Salvini, è il responsabile dei pochi voti andati al centrodestra. “La maggior parte non ha votato. E’ per me e tutti un’autocritica. Occorre essere più concreti sulla vita reale. Non possiamo perdere tempo su vicende private”.

E’ proprio al Nord che il centrodestra non ha avuto buon esito perché il Pd è primo partito a Milano, Torino, Trieste e Bologna mentre la Lega a Milano non arriva al 13 per cento (alle Europee del 2019 era al 27). Il nord da sempre feudo della Lega questa volta ha tradito le aspettative di Salvini-Meloni per accrescere il serbatoio di voto della Meloni e quindi di di Fdi. Per Giorgia Meloni la partita è ancora aperta e la più importante è Roma, dove il suo partito ha raggiunto il 18%.

Per il M5S risultati deludenti ma via da seguire, il PD esulta

Il M5S perde Torino e Roma, e a Milano scende di 8 punti rispetto al 2016 , ma la vittoria a Bologna e Napoli fanno intravedere al movimento la via vincente. Una percorso subito riconosciuto dal leader Giuseppe Conte come una traccia da seguire. “I risultati confermano l’enorme potenzialità del nuovo corso e la prospettiva seria di lavorare con le forze progressiste“, afferma l’ex premier e aggiunge ” la nostra proposta politica non può avere alcuna affinità con le forze politiche di destra”.

Esulta il Pd nel dove Enrico Letta vince il seggio di Siena per la Camera dei deputati. “Si vince allargando la coalizione, andando oltre il Pd. Abbiamo dimostrato che la destra è battibile”.

I ballottaggi

Le grandi città dove ancora è tutto da decidere il 17-18 ottobre sono: Roma, Torino e Trieste. A Roma a sfidarsi al secondo turno saranno Enrico Michetti sostenuto da Fdi, Lega e FI, e Roberto Gualtieri, il professore del centrosinistra. Restano fuori la sindaca del M5s Virginia Raggi e il leader di Azione Carlo Calenda. Si presume che Gualtieri per vincere il Campidoglio si appelli a tutti coloro che hanno votato Raggi, e Calenda, a cui però guarda anche il centrodestra.

Torino volta pagina, crolla infatti il movimento 5 stelle e trionfa l’astensione al 48,06% si archivia il governo Appendino. Qui la sfida sarà tra il candidato dem Stefano Lo Russo in vantaggio e il civico Paolo Damilano, la cui lista Torino Bellissima, ha segnato un exploit, con più preferenze di Lega e Fratelli d’Italia.

A Trieste, sarà ballottaggio tra il candidato del centrodestra Roberto Dipiazza e il candidato del centrosinistra Francesco Russo. Il primo in realtà ha dieci punti di vantaggio sul candidato del centrosinistra e pare molto difficile da raggiungere. Tuttavia se il centrosinistra formasse un’alleanza con la lista civica ‘Adesso Trieste‘ la partita potrebbe riservare sorprese.