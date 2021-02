Sogno o realtà quella di pensarci seduti ad un tavolo, dato il periodo, di un ristorante a cena? Da tempo, come ormai tutti sanno, purtroppo le misure di contenimento del Covid 19 prevedono la chiusura dei locali dopo le 18, con la possibilità di proseguire solo con l’asporto. E’ notizia recente l’intervento in tal senso del Presidente della Lombardia Fontana e di Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia, di questa iniziativa siamo certi ne saranno fieri e sollevati i ristoratori italiani, specie quelli Lombardi, che da tempo chiedono interventi urgenti al Governo per una categoria ormai al collasso.

Così Guidesi annunciando sulla sua pagina Facebook la loro decisione di appellarsi al buon senso del Governo, qualsiasi prenda il controllo: “Chiunque Governi ascolti la nostra proposta di consentire a ristoranti e bar di lavorare fino alle 22″. I dettagli e le prime reazioni dei ristoratori.

Lombardia, appello al Governo di Fontana e Guidesi: fateci aprire a cena

In queste ore, come riporta l’Ansa, ma lo stesso Guidesi ne parla sul suo profilo Facebook lui ed il governatore Attilio Fontana hanno deciso di inviare una lettera formale al Governo in cui richiedono espressamente che i ristoranti e le attività assimilabili possano svolgere la loro attività fino alle ore 22 e dunque venga concessa loro un’ estensione dell’orario che ora prevede la chiusura dei locali alle 18.

Per i vertici di Regione Lombardia é più che mai ‘importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto ‘, questo in relazione alla situazione d estrema emergenza in cui versa l’intera categoria ormai al collasso. Le perdite di fatturato sono davvero ingenti, anche perché il guadagno più consistente avviene, ci dicono i ristoratori con i quali in questi giorni ci siamo confrontati, taluni dei quali hanno anche aderito all’iniziativa IOAPRO, proprio a cena. Questa prima apertura di estendere l’orario fino alle 22, permettendo dunque la cena nei ristoranti, se fosse accolta positivamente darebbe certamente nuovo slancio ad un settore in crisi, che avrebbe così l’input per ripartire.

Guidesi al Governo: proposta ragionevole, fateci riaprire fino alle 22, i commenti a caldo

Così l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, annuncia sulla sua pagina facebook circa 4 ore fa: ” Abbiamo scritto al governo centrale di consentire ai nostri esercenti di poter lavorare fino alle 22 con le dovute precauzioni sanitarie. Ci sembra una richiesta di buonsenso“.

Ecco le prime reazioni ‘a caldo’ sotto il suo post, i ristoratori si sono detti chiaramente entusiasti della proposta, perché, dicono all’unisono, a queste condizioni non é più possibile lavorare, si rischia la chiusura di tanti ristoranti. La farse che predomina é ‘ Sarebbe anche ora”, Eccovi alcuni commenti:

” Sarebbe anche ora “; ” Devono farci aprire il prima possibile altrimenti é un fallimento a catena”, ” Anche perché questa cosa che il virus colpisce a seconda delle ore non si può più sentire”, “Corretto e sarebbe anche ora” Vi é anche chi rilancia: “ Sicuramente ci sarà un valido motivo, però mi chiedo, perché solo sino alle 22? Non sarebbe meglio allungare le aperture per ridurre l’affollamento? “; ” Perché non facciamo almeno fino alle 23?”.

E’ evidente che la richiesta di apertura serale fino alle 22 consta nel fatto che il coprifuoco resta valido anche nelle Zone gialle dalle 22 alle 5 del mattino, ragion per cui sarebbe impossibile chiedere di far venire meno anche il coprifuoco, sarebbe come fare una doppia richiesta al Governo, e sinceramente anche dal canto nostro ci parrebbe di difficile accoglimento. Posta in questi termini, invece, crediamo che potrebbe essere una buona occasione per ridare il via ad un settore in profonda crisi. Se la proposta passasse la Lombardia, inoltre, potrebbe fungere da apripista per tutte le altre Regioni. Favorevoli o contrari alla proposta di Fontana?

Nel mentre vi aggiorniamo sul fatto che da parte del Comitato tecnico scientifico é arrivato il parere favorevole sull’apertura serale dei ristoranti in zona gialla, sia pur con alcune restrizioni, ora la ‘patata bollente’ passa al Governo, che dovrà esprimersi in tempi brevi. La lettera di Fontana e Guidesi dunque non poteva giungere in momento migliore per incalzare l’esecutivo sulla questione. Vi aggiorneremo sulla decisione del Governo.