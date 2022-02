Ascolti record per il Papa che in tv chiede una politica migratoria europea

6,7 milioni di spettatori ieri sera per l'apparizione di Bergoglio a Che tempo che fa su Rai 3

Il Papa ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3 ha parlato soprattutto di migranti, denunciando la presenza in Libia di veri e propri lager e chiedendo all’Unione europea di intervenire per evitare che il Mediterraneo diventi ancora di più un cimitero. “Dobbiamo pensare alla politica migratoria, l’Unione europea deve mettersi d’accordo“, ha affermato Francesco durante il collegamento con la trasmissione.

Salvini: “parole del Papa pienamente condivisibili”

Parole su cui interviene subito Matteo Salvini, definendole “pienamente condivisibili”. Il leader della Lega cita in particolare un passaggio di Bergoglio: “Ogni Stato deve dire quanti migranti può accogliere, serve equilibrio, l’Italia è penalizzata. Poi c’è l’Unione Europea: che si mettano d’accordo”. “Chi accoglie i migranti deve essere capace di integrarli – commenta Salvini – solo se integrati sono una risorsa. Assolutamente d’accordo con Papa Francesco, L’Europa dia un segno d’unità, non lasciando il peso a una sola nazione che obiettivamente non ce la può fare”.

Orfini (Pd): “quei lager li finanziamo noi”

Mette l’accento invece sulla parole “lager“, usata appositamente da Bergoglio per indicare i campi di prigionia libici, Matteo Orfini. L’esponente Pd è da sempre in disaccordo con il suo partito sulla gestione italiana dei rapporti con la Libia. “Quei lager di cui parlava il Papa – scrive Orfini – li finanziamo noi. E sono quelli in cui la cosiddetta guardia costiera libica (finanziata e addestrata da noi) riporta i migranti, su nostro mandato“.

Per il Papa in tv ascolti record

Le parole di #PapaFrancesco a #CTCF sono state ascoltate da 6,7 milioni di telespettatori e dal 25,4% share, con un picco di 8,7 milioni e del 32,3%.



Sui social oltre 672 mila interazioni.



Grazie per l’attenzione con cui avete seguito questo incontro, che non dimenticheremo 🙏🏻 pic.twitter.com/6L1EJKJgdU — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 7, 2022

