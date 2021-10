Attentato in Norvegia: chi è il colpevole

Il giorno dopo l’attacco con il tiro con l’arco senza precedenti e mortale a Kongsberg, la polizia norvegese ha parzialmente sollevato il velo sul presunto autore. È un danese di 37 anni che vive in questa città nel sud-est della Norvegia. Rimangono delle zone grigie, in particolare sulle sue motivazioni. Cinque persone sono morte e altre due sono rimaste ferite nell’attentato che ha sconvolto il pacifico regno scandinavo, già devastato da due attentati di estrema destra negli ultimi dieci anni.

La polizia non esclude un atto terroristico

Pur rimanendo cauta sui possibili moventi di questo sanguinoso attentato in Norvegia, la polizia non ha escluso un atto terroristico. La polizia ha dichiarato in una conferenza stampa che l’uomo era già controllato a causa della sua conversione all’islam nel 2020. Il funzionario di polizia norvegese Ole Bredrup Saeverud durante una conferenza stampa, ha dichiarato che la polizia temeva una sua radicalizzazione.

Sentito dagli inquirenti durante la notte, oggi deve essere presentato davanti a un giudice in vista del suo collocamento in custodia cautelare. Secondo il suo avvocato, Fredrik Neumann, il sospettato è collaborativo. “Si spiega in dettaglio e collabora bene con la polizia”, ​​ha detto ai giornalisti. Secondo TV2, ha ammesso i fatti.

L’attentato in Norvegia è avvenuto il giorno dell’insediamento del nuovo governo

L’attacco è avvenuto in diverse località in una vasta area di Kongsberg, compreso un supermercato. Lì è rimasto ferito un poliziotto, che in quel momento non era in servizio. “Dato lo svolgersi degli eventi, è naturale valutare se si tratti di un attacco terroristico“, ha detto nella notte il funzionario di polizia Øyvind Aas.

Rimangono le zone grigie. A parte il movente dell’aggressione, non sono state fornite informazioni sulle vittime. E i media norvegesi si chiedevano anche perché la polizia avesse impiegato più di mezz’ora dopo i primi avvisi per arrestare il sospetto. La stampa ha pubblicato foto di frecce nere, a terra o, per una di esse, saldamente conficcate in un muro.

L’attacco, in modo insolito, è avvenuto l’ultimo giorno del mandato del primo ministro conservatore Erna Solberg. Il capo del governo deve cedere le redini questo giovedì a una nuova formazione di centrosinistra guidata da Jonas Gahr Støre, vincitore delle elezioni legislative del 13 settembre. In risposta all’attacco, i vertici della polizia norvegese hanno deciso che gli ufficiali, che di solito sono disarmati, avrebbero portato temporaneamente armi in tutto il paese.