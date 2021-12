Auguri direttore, altri 100 anni e altrettanti quotidiani da dirigere

Ebbene si anche il nostro direttore Carlo Saccomando, è arrivato al fatidico traguardo dei 40 anni. Oggi è il suo compleanno. Un momento di grazia nella vita di una persona, perché si è grandi abbastanza per guardare ai risultati ottenuti ma ancora molto giovani per ottenerne altri ancora più importanti.

Carlo Saccomando è nato a Torino nel 1981. Di origine siciliana è un uomo appassionato e in movimento come tutti i curiosi della vita. Con lo spirito d’avventura che contraddistingue il suo segno, è entrato giovanissimo nell’ambiente teatrale partecipando a spettacoli diretti da personalità del calibro di Gian Carlo Menotti, fondatore del “Festival dei Due Mondi” di Spoleto, Lucio Dalla, Renzo Sicco e Michał Znaniecki. Ma anche lo sport e in particolare il calcio, è una sua passione e ancora il mondo dell’informazione come testimoniano i suoi accuratissimi articoli.

La carica di direttore è arrivata dopo la pandemia

Dal 2021 Saccomando è diventato il direttore del Il Valore Italiano, grazie all’intuizione e alla fiducia dell’amico fraterno e partner professionale Norbert Ciuccariello. Da quel momento ha dato prova di tutta la sua arguzia, precisione, capacità tecnica e intuito nel captare la notizie giuste e indirizzare i colleghi verso un metodo di lavoro capace di fare la differenza. A Il Valore Italiano si è aggiunto Torino Topnews, Milano Topnews Roma Topnews e altri ancora ne verranno.

Per i collaboratori presenti e futuri, Carlo Saccomando è il faro nella difficile e appassionante tempesta dell’informazione. Insomma senza di lui sarebbe un bel casino e qualche volta anche lui medesimo dubita della sua resistenza nel fare fronte a tanto impegno, ma non molla mai ed è sempre sul pezzo più energico che mai.

Gli auguri di tutti noi

Come lui stesso insegna è bene entrare nel dettaglio e mai restare sul vago e quindi ecco l’augurio personale che ogni collaboratore gli ha rivolto.

Valentina Roselli: “Caro Carlo la prima cosa che mi ha colpito di te è stata la tua grande gentilezza. Una dote che mi ha reso sempre facile venirti incontro e capire quello che mi stavi spiegando. Momenti di stress a parte ce ne fossero di direttori come Carlo Saccomando! Tantissimi auguri”

Rossella Carluccio: “ Dicono che invecchiare non sia mai bello ma molto spesso non ricordano che insieme a noi maturano anche le nostre passioni e i nostri sogni. E quelle che erano solo delle aspirazioni poi si ritrovano ad essere qualcosa di più. Di più bello, a volte. E allora forse non è poi così tanto male avanzare negli anni…che ne dici, Carlo? I miei più grandi auguri e che la passione che metti nel tuo lavoro ed in tutte le cose che ami più fare ti accompagni sempre, anno dopo anno!

Danilo D’Acunto : “Ciao, Carlo. Ci conosciamo da poco, ma in pochi mesi ho visto crescere il rispetto che ho per te unito a una spontanea amicizia. Sin da subito ho apprezzato – e di questo ti ringrazio – il fatto che tu sia sempre un elemento su cui fare affidamento, che sa ascoltare e darti una mano: nell’ambito lavorativo questa è una cosa preziosa perché rara. Tuttavia tra le notizie, i consigli, le richieste di accredito e le pianificazioni del lavoro ha gradualmente preso il via una sincera simpatia che mi porta qui a farti gli auguri nella maniera più genuina possibile. Sono felice di far parte della tua redazione e soprattutto di avere il piacere di augurarti il meglio per oggi e per il futuro.”

Carlo Buonerba: “Carissimo Carlo, augurissimi di uno strepitoso compleanno, al Direttore più dinamico ed empatico che abbia mai conosciuto. È molto costruttivo e stimolante lavorare con te. Un grandissimo abbraccio per questo importante traguardo anagrafico. P. S. Saresti quasi perfetto se non fossi del Milan !

Simona Roveri: “ Buon compleanno con l’augurio che questi 40 anni ti portino serenità e felicità”

Anca Mihai: “Tanti auguri per una vita emozionante e benvenuto negli “anta”.

Norbert Ciuccariello: “ Carlo amico e collega quest’anno sono 20 anni Che lavoriamo insieme. Ti auguro buon compleanno e altri 40 anni fianco a fianco”.

Dalla redazione i più cari auguri da Pasquale, Raffaele , Mel , prof. Peretti, Francesco, Giampaolo Luigi e Daniele

Non poteva mancare lo staff di R.C. Collezioni. Grazia , Davide , Ivano che fanno i loro cari auguri a Carlo come collega e sostenitore della linea moda. Si unisce Il team di Italianews con Daniela , Federica , Ivana.

Tutti insieme per augurare a Carlo un compleanno indimenticabile e una vita semplicemente felice.