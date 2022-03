Bambina ucraina investita e morta a Crotone: arrestato un 18enne

I carabinieri hanno arrestato il diciottenne che era alla guida del furgone che domenica scorsa a Crotone ha investito una bambina ucraina di 5 anni, giunta da pochi giorni in Italia insieme ai genitori per sfuggire agli orrori della guerra, provocandone la morte.

Durante l’incidente, avvenuto in località “Cantorato” sulla strada provinciale 22, seduto accanto al giovane era presente il padre: il primo è accusato di omicidio stradale aggravato, mentre nei confronti del secondo pende l’accusa di concorso al medesimo reato.

Dalle indagini dei militari del Comando provinciale di Crotone è emerso che il giovane avrebbe provocato deliberatamente l’incidente per screzi con il sedicenne italiano che era insieme alla bambina ed alla cugina diciasettenne di quest’ultima, fidanzata con il giovane che era con loro, intenti a camminare lungo la strada. A quanto pare il conducente era interessato alla ragazza e non gli andava giù che stesse insieme al rivale in amore.

Anche 16enne, vero obiettivo dell’agguato, è stato investito. A quanto pare stava camminando portando in braccio la bambina. Attualmente è ricoverato con prognosi riservata all’ospedale di Crotone, ma non è in pericolo di vita.

La piccola ucraina che era arrivata in Italia il 26 febbraio scorsa. La bimba, insieme alla madre e al fratellino, era ospite della zia materna che vive da tempo a Crotone dove lavora come impiegata in un agriturismo poco distante dal luogo dell’incidente. La Procura della Repubblica di Crotone, che coordina le indagini dei carabinieri, ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina