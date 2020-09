Basket femminile Coppa Italia A2 finale a Moncalieri

Il basket femminile ritorna in campo con la fase finale della Coppia Italia – Azimut 2020 – di A2. Lo fa con una tre giorni intensa, da venerdì 25 a domenica 27 settembre a Moncalieri, quinta città del Piemonte, che ha una lunga tradizione cestistica alle spalle e una squadra in grado di lottare al vertice.

Moncalieri, il suo storico e caratteristico centro

La scelta di disputare la fase finale, alla quale partecipano le 8 migliori squadre, della competizione nazionale a Moncalieri è spiegata dal Presidente della Lega Basket Femminile Massimo Protani che dice “Moncalieri, attraverso la Libertas, è un’eccellenza per la categoria non solo dal punto di vista agonistico, ma anche organizzativo”. Un elogio al presidente Alessandro Cerrato che a sua volta afferma “Siamo orgogliosi che la scelta sia caduta sulla nostra città e sulla nostra società, che, anche in questo periodo difficile legato al Covid, non si è mai fermata, svolgendo attività online con i tesserati, ma anche raccolte benefiche a favore del territorio”.

Paolo Montagna neo rieletto Sindaco di Moncalieri

Orgoglio per la scelta di Moncalieri, viene espresso anche dal neo-rieletto Sindaco Paolo Montagna che dice “Questo importante evento sportivo è un’occasione per ripartire; è un’opportunità per far conoscere le bellezze della città, per promuovere le attività commerciali e la ristorazione di eccellenza che è espressa da tanti locali. Invitiamo tutti a venire a Moncalieri in questo weekend d’autunno”.

CALENDARIO DELLE PARTITE AL PALAEINAUDI

Venerdi 25 settembre: ore 12 – Gara 1: Credit Agricole La Spezia contro Drain By Ecodem Alpo; ore15 – Gara 2: Basket Team Crema contro La Bottega del Tartufo Umbertide; ore 18 Gara 3: E-Work Faenza contro Blakiron Carugate; ore 21 Gara 4: Akrons Moncalieri contro Cus Cagliari.

Sabato 26 settembre semifinali: ore 17,30: Vincente Gara 2 contro Vincente Gara 3; ore 20,30: Vincente Gara 1 contro Vincente Gara 4.

Domenica 27 settembre finalissima e assegnazione della Coppa Italia ore 18 vincente prima semifinale contro vincente seconda semifinale.