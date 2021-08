Bisogna bere acqua prima del caffè, oppure dopo? Questo è il dubbio che da sempre attanaglia gli amanti della bevanda più amata e diffusa in Italia.

Vi spiegheremo come assaporarne al meglio il suo aroma e vivere così un’esperienza gustativa unica. Scopriremo inoltre se sia meglio prediligere l’acqua liscia oppure gassata.

Come si beve il caffè al bar: il galateo

Bere il caffè non è uno scherzo per noi italiani: anche sul bon ton sono riportate le regole da utilizzare sia per servirla che per berla. Nel “rituale” è inclusa anche l’acqua che deve essere sempre d’accompagnamento.

Certo, non tutti i bar sono soliti includerla, ma dovrebbe essere una regola base. Chi lo fa è un vero amante e conoscitore dell’espresso e, in quanto tale, ci tiene a rispettare quella che è una delle più importanti e antiche tradizioni di tutt’Italia.

Per quale motivo si accompagna il caffè con un bicchiere d’acqua e quando è il momento più indicato per berlo?

Caffè al bar (Pexels)

Prima l’acqua, dopo il caffè

Sveliamo subito l’arcano: l’acqua si beve prima del caffè. Questa “pratica”, infatti, fa sì che si pulisca il palato. Le papille gustative si liberano così da sapori e aromi dei cibi ingeriti in precedenza che le possano ostruire.

In questo modo, si potrà sorseggiare il caffè e gustare al massimo il suo aroma in tutte le sue sfumature. Bere l’acqua dopo il caffè andrebbe invece ad eliminare il suo sapore, facendo terminare così l’avventura “gustativa”.

E’ consigliato però non bere troppa acqua, basta anche solo qualche sorso. Esagerare potrebbe avere, al contrario, effetti indesiderati.

Bicchiere d’acqua (Pexels)

Bere acqua prima del caffè: sì, ma di che tipo?

Una volta appurato che l’acqua si debba bere prima del caffè, scopriamo ora se sia meglio prediligere quella liscia o la frizzante. Per quanto riguarda questa scelta, però, non esiste una vera e propria regola. Secondo alcuni, la gasata andrebbe a pulire maggiormente il palato dai sapori residui, ma, allo stesso tempo, potrebbe causare l’irritazione delle papille gustative, limitando la percezione del gusto del caffè. Lo stesso discorso vale per l’acqua troppo fredda. L’ideale sarebbe quindi bere un bel bicchiere d’acqua liscia a temperatura ambiente.