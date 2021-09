In questo articolo parleremo di un argomento molto discusso tra coloro che svolgono attività fisica: birra e sport possono andare d’accordo? La risposta, come spesso accade, sta nel mezzo. È infatti vero che, se da un lato, questa bevanda alcolica ha delle proprietà utili a chi si allena, dall’altra bisogna tenere in conto anche dei suoi effetti negativi.

Birra e sport: benefici

Sono molti coloro che promuovono la birra in quanto integratore valido per il recupero muscolare. Questo perché contiene antiossidanti, minerali e zuccheri di rapido assorbimento: tutti elementi che contribuiscono a ridare energia subito dopo l’allenamento. Come se non bastasse, è in grado di prevenire la decalcificazione delle ossa e può ripristinare velocemente il glicogeno muscolare.

La terza bevanda più bevuta al mondo è anche ricca di elettroliti che si perdono attraverso il sudore durante l’allenamento. Si tratta di sali minerali come potassio, magnesio, sodio e calcio, molto importanti per l’organismo. Il luppolo presente nella birra, poi, fa da antiossidante naturale e contrasta i radicali liberi responsabili delle infiammazioni dell’organismo e di un aumento del rischio di malattie.

Un bicchiere di birra (Pixabay)

Birra e sport: controindicazioni

Sebbene la bevanda alcolica abbia diverse proprietà benefiche e molti la considerino un integratore naturale per chi fa sport, potrebbe creare danni a livello fisiologico. È infatti vero che l’alcol disidrata: questo comporta a una diminuzione del recupero muscolare dopo la prestazione sportiva.

Un altro effetto negativo di questa bevanda è il rallentamento della sintesi proteica. Si tratta del processo dell’organismo nel secernere le macromolecole utili per rinforzare e riparare i tessuti portati sotto stress durante l’attività fisica.

La giusta via di mezzo

Come abbiamo avuto modo di raccontare la birra può avere sull’organismo effetti sia positivi che negativi. Alcune delle sue proprietà la rendono un ottimo integratore, ma altre sono nemiche del corretto funzionamento dell’organismo. Qundi la verità sta nel mezzo.

L’ideale sarebbe quello bere non più di un bicchiere piccolo (0,25 ml) dopo l’allenamento, accompagnato dopo o durante la bevuta da un bicchiere d’acqua, per contrastare la disidratazione. Bisognerebbe, poi, prediligere le birre artigianali, più ricche di sostanze nutritive, e che abbiano un basso contenuto alcolico.