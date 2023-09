Blackjack: 4 strategie per giocare al X online migliorando le proprie abilità

Uno dei giochi più intriganti dal punto di vista matematico è il blackjack, conosciuto anche come 21 perché è questo il numero magico che garantisce il jackpot della vittoria contro il banco. Dalla combinazione delle carte richieste e di quelle servite bisogna ottenere un numero che si avvicini di più al 21, andare oltre significa sballare e perdere, in questo il banco possiede un vantaggio perché è l’ultimo a chiedere le carte.

Per migliorare le proprie abilità esistono diverse strategie e metodi, da sempre questo gioco è uno dei più famosi, molto praticato dai vip oggi ma anche dai grandi attori di un tempo, esempio plateale è Vittorio De Sica, il quale non andava mai in vacanza troppo lontano da Sanremo e Montecarlo per avere la possibilità di fare una puntatina al casinò, dove amava trascorrere il tempo libero.

Oggi la digitalizzazione ha consentito di eseguire tutte le operazioni in remoto e questa è una rivoluzione che ha abbracciato sia la sfera del tempo libero che professionale. Di conseguenza, anche il X online è particolarmente giocato dagli utenti, ecco 4 trucchi per tentare la sorte contro il banco e gli altri giocatori presenti al tavolo.

Evitare di giocare in più tavoli contemporaneamente

Sui siti di casinò online il giocatore potrebbe avere la tentazione di partecipare a più tavoli contemporaneamente per giocare più mani, questa opzione è sconsigliata perché deconcentra e di conseguenza si sprecheranno più risorse mentali.

Concentrarsi su una sola mano consente di seguire meglio il gioco e capire quando è il momento di alzare la posta perché si hanno più possibilità di fare 21 o di avvicinarsi al numero magico che consente la vittoria.

Il trucco del raddoppio

Conosciuto anche con il termine di Double Down, questo trucco è perfetto per chi ha due carte servite che di somma danno da 9 a 15, questo significa avere anche maggiori probabilità di fare 21 o avvicinarsi al numero vincente.

Questo metodo offre al giocatore la possibilità di chiedere soltanto una carta, per questo è fondamentale osservare il punteggio del banco.

È possibile mettere in pratica questa strategia quando il giocatore ha un valore di 9 servito e il croupier ha almeno una carta a terra compresa fra 3 e 6, quando il giocatore ha 10 nelle carte scoperte e il banco ha una carta dal valore compreso fra 2 e 9, ma anche quando il giocatore ha almeno un asso e il banco no.

Sedersi nel posto più lontano dal croupier nel punto panoramico

Attenzione, bisogna interpretare bene questo trucco, perché in realtà sedersi il più lontano possibile dal croupier significa occupare la posizione più vicina, nel senso di posizionarsi come ultimo del giro, quindi essere il giocatore a cui il croupier da le carte prima di servire se stesso.

Questo particolare punto panoramico offre la possibilità di osservare le carte di tutti gli altri giocatori presenti al tavolo, quindi avere maggiore spazio strategico per il calcolo delle possibilità di vincita.

La strategia hit or stand

Una volta scelto un casinò online presente nella lista dei siti di gioco compresi nell’elenco di ADM è possibile avere la sicurezza di non subire frodi e di poter giocare in tutta tranquillità. Questo è un presupposto essenziale per tutelarsi sia in caso di vincita che di perdita.

La strategia più semplice per ottimizzare le giocate al X online è il metodo hit or stand, che tradotto significa colpire o stare.

A seconda delle carte presenti sul tavolo è possibile applicare questa strategia, un esempio pratico e anche una situazione particolarmente complessa è quando il giocatore possiede un punteggio pari a 12 e in caso di hit potrebbe uscire il 10 e sballare, per questo motivo la strategia consiglia è stand, stare e aspettare la mossa del croupier, salvo la situazione specifica in cui anche il croupier possiede 12 come somma delle carte scoperte.