Bonus collaboratori sportivi, ultima chiamata per i pagamenti, cosa fare?

Relativamente alla spinosa questione del bonus collaboratori sportivi nei giorni scorsi ci eravamo confrontati con la collaboratrice sportiva Paola De Caro relativamente ai primi accrediti che stavano arrivando riguardanti le integrazioni di Aprile e Maggio, ci aveva però spiegato che i bonifici stavano arrivando unicamente a quanti avevano sistemato le Cu entro il primo settembre.

Ora ci prega di darvi un’ultima informazione importante visto che molti la stanno contattando da ogni parte d’Italia in quanto non hanno regolarizzato la loro posizione e l’hanno presa come punto di riferimento. Abbiamo deciso dunque di intervistarla affinché sia lei stessa a darvi queste ultime specifiche.

Bonus collaboratori sportivi: come sistemare le Cu? Ultima chiamata

Il Valore Italiano: Paola in molti continuano a scriverti perché non stanno ricevendo le integrazioni di Aprile e Maggio, ma la colpa questa volta a chi é imputabile?

Paola De Caro: “Questa volta l’inadempienza é dei collaboratori sportivi stessi che non hanno provveduto per tempo a regolarizzate le loro Cu entro il primo settembre, ora cerchiamo di salvare il salvabile con un’ultima procedura in extremis“.

Il Valore Italiano: A cosa ti riferisci nello specifico?

Paola De Caro: “La questione è questa: sto cercando di capire quanti hanno ancora pendenze con Sport e Salute e di che tipo. Per chi ha corretto la cu dopo il primo settembre manderò prossima settimana una lista alla dirigente di Ade pregandola di inviare gli aggiornamenti dei casi specifici a Sport e Salute. Ma sarà l’ultima volta che mi adopererò per i ritardatari perché abbiamo ancora delle situazioni in sospeso che vanno sanate ed é giusto dare spazio a questi collaboratori sportivi”.

Il Valore italiano: Quindi i ritardatari come possono comunicarti i loro dati?

Paola De Caro: Abbiamo creato un form che si compila in un minuto e sarà a disposizione fino al massimo a lunedì, martedì ad esagerare. Dopodiché chi c’è c’è e per chi rimane fuori non potrò fare davvero più niente. Qui il link a cui accedere per compilare il modulo“

Il Valore Italiano: Possiamo davvero parlare di ultima chiamata quindi?

Paola De Caro: Assolutamente sì, poi non potrò davvero più fare nulla, ne approfitto altresì per ringraziarti della visibilità in questi mesi, grazie agli articoli abbiamo raggiunto molte più persone che ci hanno ringraziato per l’aiuto offerto.