Boom di vendita di libri in Francia dopo le due settimane di chiusura

PARIGI. Boom di vendite di libri in Francia dopo la fine del lockdown anti-coronavirus: è quanto emerge da uno studio realizzato dall’Istituto GfK per Livres Hebdo.

Le vendite sono aumentate del 233% in valore assoluto e del 178% in volume assoluto nella settimana tra l’11 e il 17 maggio, vale a dire la prima settimana che ha seguito la fine delle rigide misure di confinamento decise dal governo contro il nemico invisibile. Su base annuale, le vendite sono cresciute del 2,7% in valore assoluto e del 6,8% in volume assoluto rispetto al 2019. Nelle due settimane precedenti, il mercato dei libri transalpino si era contratto di oltre il 60% in numero di copie vendute e in valore.