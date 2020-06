Calciatori in scadenza di contratto: la Fifa pensa a una soluzione definitiva

Mancano appena venti giorni al fatidico 30 giugno 2020, data che per numerosi calciatori rappresenta il termine ultimo di scadenza del contratto sottoscritto con l’attuale club di appartenenza. In periodi di normalità alla fine di giugno tutti i principali campionati professionisti europei sarebbero ormai giunti al termine, così come le competizioni europee. Ma l’emergenza Coronavirus ha stravolto i piani del mondo del calcio, e più in generale dello sport, facendo sì che venissero sospese tutte le competizioni sportive.

Motivo per il quale alcuni campionati sono stati definitivamente sospesi, come ad esempio quello francese, belga, scozzese e olandese, mentre altri sono ripartiti o ripartiranno a breve posticipando inesorabilmente la fine della stagione. In questo modo tutti quei giocatori che avevano deciso di svincolarsi dalla società di appartenenza, a paramentro zero, per accasarsi in un nuovo club tentando di ottenere vantaggiose proposte economiche, a fronte di un prezzo del cartellino nullo, probabilmente dovranno ancora attendere.

Secondo alcune indiscrezioni la Fifa sarebbe propensa a prolungare i contratti dei giocatori in scadenza di due mesi circa. L’idea della massima autorità calcistica mondiale sarebbe quella di fissare una data comune per l’inizio dei trasferimenti, in maniera tale che i giocatori sarebbero costretti a rimanere nell’attuale club di appartenenza fino al termine del campionato.

Il rumor non ha entusiasmato molti club, sopratutto quelli che già avevano raggiunto un accordo di massima con i giocatori in scadenza, e sopratutto quei calciatori che non vedevano l’ora di cambiare squadra. A questo punto si tratterà di capire se le società saranno obbligate o meno a stipulare con i giocatori in scadenza un nuovo contratto della durata di un paio di mesi.

Dries Mertens e José Callejón

Nel panorama europeo tra i giocatori più interessanti in scadenza il prossimo 30 giugno spiccano i nomi di Willian, Edinson Cavani, Jan Vertonghen, David Silva, David Luiz, Artem Dzyuba, Thomas Meunier, Pedro, Mario Götze, Adam Lallana, Ryan Fraser e Layvin Kurzawa; mentre a livello italiano i giocatori più appetibili sono Dries Mertens (che ha quasi trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli), Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, José Callejón, Giacomo Bonaventura, José Luis Palomino, Lucas Biglia, Lorenzo De Silvestri, Senad Lulic, Fabio Borini, Marco Parolo e Borja Valero.

Carlo Saccomando