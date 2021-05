Calcio, conclusi i tornei nazionali spazio agli Europei di giugno

Archiviata la stagione calcistica nei principali campionati nazionali d’Europa, il settore delle scommesse sportive sta concentrando le proprie attenzioni sull’imminente inizio degli Europei di calcio. Come in molti sapranno si tratta di Euro 2020, torneo continentale posticipato di un anno, il 2021, a causa dell’emergenza Covid che ha tenuto in scacco l’Europa e il mondo intero.

La competizione prenderà il via con le gare inaugurali dell’11 giugno e terminerà con la finale dell’11 luglio prossimo. Imponente il calendario della fase a gironi, visto che per questa 16esima edizione itinerante ci saranno 24 squadre partecipanti e undici città europee coinvolte per le gare dal vivo. Undici città e undici stadi nelle quali si affronteranno le selezioni che si sono qualificate per questo prestigioso torneo. La gara inaugurale vedrà di scena proprio la Nazionale allenata da Roberto Mancini, impegnata nel difficile confronto con la nazionale turca.

Si partirà dunque con il gruppo A, dove oltre all’Italia e alla Turchia sono presenti anche Svizzera e Galles. Non propriamente un girone semplice, ma nemmeno quello sulla carta più complicato e ostico. Nel gruppo B troviamo invece Belgio, Danimarca, Finlandia e Russia. Si passa poi al gruppo C composto da Austria, Olanda, Macedonia del nord e Ucraina. Il meglio però arriva a partire dal gruppo D del quale fanno parte Inghilterra, Croazia, Scozia e Repubblica Ceca. Del gruppo invece fanno parte Spagna, Svezia, Slovacchia e Polonia.

Infine il gruppo F, almeno sulla carta, è quello che garantirà maggior spettacolo e intensità, visto che sono presenti le nazionali che hanno vinto di più in questi anni, tra Europei e Mondiali. Il gruppo F è infatti considerato il girone di ferro dell’europeo: la Francia, campione del mondo in carica, affronterà Germania, Ungheria e Portogallo, selezione campione in carica a livello europeo.

In termini di pronostici per quanto concerne il circuito dei bookmaker, è importante ricordare quelle che sono le quote calcio oggi in riferimento a questa edizione del campionato europeo di calcio 2021. Oltre alle singole gare, che già per la prima giornata dei vari gironi prevedono gare come Belgio-Russia, Francia-Germania, Inghilterra-Croazia e Spagna-Svezia, risulta interessante andare a vedere quali nazionali sono considerate le più quotate per la vittoria di questo importante e prestigioso torneo. Per questa edizione le quote ci dicono che le nazionali super favorite saranno: Francia, Inghilterra, Spagna, Germania, Belgio e Italia.

Nello specifico la quota media per la nazionale francese è data a 6,00, così come per Inghilterra e Germania. Un po’ meno bene sono quotate per la vittoria Italia, Spagna e Belgio, con una forchetta che va da 8,50 per la Spagna a 10,00 per la nazionale di Roberto Mancini. Ci sono poi da contemplare e analizzare anche le quote delle cosiddette outsider di lusso. Tra queste nazionali ritroviamo il Portogallo di Cristiano Ronaldo, l’Olanda, la Polonia e la Turchia.

Tuttavia è importante anche vedere come si svilupperà la fase a gironi, visto che dal gruppo F potrebbe uscire sicuramente una delle due finaliste o semifinaliste, almeno a livello statistico e teorico. Di certo ci sarà un grande hype mediatico, visti i presupposti, perché sarà il ritorno al calcio con il pubblico presente sugli spalti, seppur limitato, così come la prima competizione dove il gotha del calcio europeo torna unito e compatto, dato che l’ultima edizione degli Europei risale ormai a cinque anni fa, mentre per i mondiali di Russia 2018, vi furono delle clamorose defezioni, come l’Italia o la stessa nazionale olandese.