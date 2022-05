Calcio, morto a 54 anni Mino Raiola, il procuratore più famoso

Non ce l’ha fatta Mino Raiola, ricoverato a Milano già in condizioni gravissime. Malato da tempo, tanto da essere sottoposto già a gennaio ad un intervento chirurgico, il noto procuratore di calcio è morto oggi all’età di 54 anni, come hanno fatto sapere l’ospedale San Raffaele e la famiglia sull’account Twitter di Mino.

“Il più straordinario procuratore di sempre”

“Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre“, scrive la famiglia. Che fa sapere: “Mino ha lottato fino all’ultimo istante con tutte le sue forze proprio come faceva per difendere i calciatori“. “Mino è stato parte delle vite di tanti calciatori e ha scritto un capitolo indelebile della storia del calcio moderno“.

Personaggio controverso, amato dai suoi assistiti

Era considerato uno dei procuratori più influenti del mondo. Tra i calciatori che seguiva, tanti big del calcio mondiale, come Ibrahimovic, Verratti, Donnarumma, Balotelli, Pogba, Haaland. Adorato dai suoi assistiti, è stato un personaggio controverso per la sua spregiudicatezza. Secondo Forbes, nel 2020 guadagnò 85 milioni di dollari, per lo più in commissioni sulle compravendite dei giocatori. “Mino è la mia famiglia“, ha scritto di lui Zlatan Ibrahimovic nella sua autobiografia.

Le reazioni

Cordoglio hanno espresso tutti i club di Serie A. “La notizia addolora me e tutto il Napoli“, scrive il presidente Aurelio De Laurentiis. Per l’ex ad del Milan Adriano Galliani, Raiola è stato un “Grande manager calcistico, innovatore nel suo settore e sempre leale nelle trattative“. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli sceglie la lingua inglese e un Tweet scherzoso: “Non prendere in giro in Paradiso, sanno la verità, ti voglio bene Mino“.