Caro carburanti, il prezzo di benzina e diesel sale ancora

Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 2,018 euro/litro (2,009 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,010 e 2,038 euro/litro (no logo 2,008). È quanto riporta il Quotidiano Energia sulla base dell’elaborazione dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 9 giugno.

Il prezzo medio praticato del diesel self si porta a 1,939 euro/litro (contro 1,924), con le compagnie tra 1,938 e 1,953 euro/litro (no logo 1,927).

Prezzi servito: benzina a 2,144 euro al litro, diesel a 2,072 al litro

Per quanto riguarda la modalità servito, per la benzina il prezzo medio praticato aumenta a 2,144 euro/litro (2,134 il valore precedente), con prezzi che vanno tra i 2,097 e i 2,224 euro (no lobo 2,057). La media del diesel servito è di 2,072 euro/litro (2,055 la precedente rilevazione), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,025 e 2,144 (no logo 1,979). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,836 a 0,859 euro (no logo 0,823), mentre il prezzo medio del metano auto è tra 1,717 e 1,900 (no logo 1,777).

Gli aumenti delle compagnie

I nuovi livelli dei prezzi dei carburanti seguono le quotazioni in forte salita dei prodotti petroliferi. Eni aumenta dunque di 2 centesimi il diesel, Tamoil di 1 centesimo benzina e diesel, IP e Q8 di 2 centesimi entrambi i carburanti. I prezzi praticati per benzina e diesel sono ormai quindi mediamente sopra i 2 euro, con la sola eccezione del diesel self service.

Senza sconto fiscale la benzina costerebbe 2,5 euro al litro

Analizzando attentamente l’andamento dei prezzi della benzina nel breve periodo si può notare come quota due euro fosse stata raggiunta a inizio dello scorso marzo, periodo nel quale però il Governo non aveva attuato il taglio dell’accisa pari a 30,5 centesimi al litro (22 marzo 2022). Senza questa misura il costo della benzina oggi sarebbe addirittura di quasi 2,5 euro al litro.