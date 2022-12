Caso Sumahoro: misure restrittive al Cda della Coop Karibu

Torna alla ribalta il nome dell’onorevole Aboubakar Soumahoro: questa volta non per motivi personali ma per le vicende legate alla cooperativa Karibu di cui è presidente Marie Therese Mukamitsindo, suocera del parlamentare autosospesosi dal gruppo Alleanza Verdi-Sinistra italiana della Camera.

Questa mattina il Nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di finanza di Latina, in collaborazione con il personale della Sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, ha dato esecuzione a misure cautelari interdittive del divieto temporaneo, di un anno, di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale integrata “KARIBU”.

Sequestrati oltre 650mila euro

Inoltre è stato disposto il sequestro preventivo di quello che viene considerato “profitto del reato” per un ammontare di oltre 639mila euro nei confronti di un indagato e di oltre 13mila euro nei confronti di altri due indagati. Il riferimento è a reati tributari: fatture “per operazioni inesistenti” tra il 2015 e il 2019.

Inchiesta partita a novembre dopo la denuncia dei sindacati

L’inchiesta, condotta dalla procura di Latina, fa riferimento alle attività svolte dalle cooperative coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nell’ambito della provincia del capoluogo laziale. Va ricordato che a metà novembre la stessa procura aveva aperto un fascicolo dopo una denuncia del sindacato Uiltcs che segnalava irregolarità all’interno della struttura: stipendi non pagati ai dipendenti, condizioni dell’accoglienza per minori non accompagnati al di sotto degli standard, mancanza di servizi essenziali come luce e acqua in alcune delle strutture.