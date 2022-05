Cdm, taglio alle accise sui carburanti, 30 centesimi fino all’8 luglio

La prima parte del Consiglio dei ministri previsto per oggi ha fissato i nuovi tagli alle accise sui carburanti. Si tratta di una proroga del provvedimento che è in scadenza oggi, e che viene prorogato fino all’8 luglio. Prevede una riduzione delle accise per 25 centesimi al litro, non solo per benzina, gasolio e gpl ma anche per il metano. Lo sconto sale a 30,5 centesimi se si considera anche il risparmio dell’Iva, calcolata sul prezzo + l’accisa. Imposta sul valore aggiunto che scende al 5% nel caso del metano. Il costo per lo stato è di circa 2 miliardi di euro.

Nel pomeriggio il pacchetto di aiuti alle famiglie

Il decreto carburanti è stato quindi già approvato. Ora il governo sta discutendo il secondo intervento, quello più corposo, che riguarda gli aiuti. Questa mattina ai sindacati è stata ripetuta la cifra di 6-7 miliardi di intervento, prevalentemente da spendere nella proroga dello sconto sulle bollette per famiglie e imprese. Una somma ritenuta insufficiente dai rappresentanti dei lavoratori, tanto che si sta lavorando a ulteriori modifiche.