Confronto tv Letta-Le Pen: “Voi amici di Trump e Putin”

Confronto televisivo su France2 ieri sera tra il segretario del Partito democratico Enrico Letta e la presidente del Rassemblement National Marine Le Pen. Un faccia a faccia “elettorale”, nel senso che la leader della destra francese è candidata alle prossime presidenziali, incentrato prevalentemente sull’Europa. Letta, che dal 2015 al 2021 ha insegnato in Francia, non ha avuto problemi a confrontarsi in francese, su una emittente nazionale, davanti ai telespettatori transalpini.

Il segretario del Pd Enrico Letta a France2

“I suoi amici sono Trump e Putin”

Secondo i media francesi, il segretario dem è riuscito a mettere in difficoltà la Le Pen soprattutto sulla politica estera, rinfacciandole le sue posizioni di 5 anni fa, durante la precedente campagna elettorale per l’Eliseo. “I suoi amici sono Trump e Putin, i suoi nemici la Commissione europea, che ha ben operato contro la pandemia“. Trump e Putin sono le vostre figure di riferimento, e anche quelle “di Matteo Salvini“, ha rincarato Letta. “Non crede – ha chiesto il segretario dem alla Le Pen – che il suo programma di politica estera sia stato un fallimento totale?“.

Il dibattito andato in onda su France2

Letta: “L’Europa deve stare tutta insieme”

L’ex presidente del Consiglio ha poi difeso la Commissione europea, argomentando che davanti alla Cina bisogna stare tutti insieme. “Lei pensa – ha chiesto Letta – che la Francia da sola può stare di fronte alla Cina o alla Russia? Solo tutti insieme – ha proseguito il segretario del Pd – abbiamo battuto Trump, che voleva prendere misure contro l’economia e il commercio dei paesi europei. Il vino, il camembert e tutti gli altri prodotti come il parmigiano italiano li abbiamo salvati perché la Commissione europea ha detto a Trump che avremmo preso tutti insieme delle misure contro gli Stati Uniti, e questo ha funzionato perché l’Europa tutta insieme è molto più credibile di un solo paese solo“. Marine Le Pen ha replicato accusando Letta di essere “ideologico“. “Io non sono ideologico, le ho parlato di camembert non di ideologia“, ha risposto Letta.