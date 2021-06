Consumi e stili di vita degli italiani: i più salutisti d’Europa

Gli italiani sono i “più salutisti d’Europa”, in quanto si dimostrano sempre più attenti alla sostenibilità ambientale ed ai consumi, ma anche al proprio benessere. Il dato sorprendente emerge dal ‘Rapporto Coop – Consumi e stili di vita degli italiani‘.

Il 55% degli italiani sogna un’abitazione eco-sostenibile, si acquistano sempre più vestiti ed automobili green (la vendita di automobili ibride in Italia è cresciuta del 30%, quella di auto elettriche ha visto un incremento del 148%). Dal rapporto emerge come 1 donna su 4 opti per una cosmesi eco-sostenibile e negli ultimi anni si è visto un aumento del 14% di prodotti lanciati nel settore con slogan legati alla sostenibilità.

Crescono i consumi dei beni primari, ridotti gli eccessi

Le scelte di consumo degli italiani sono sempre più orientate verso il soddisfacimento dei bisogni primari ed i beni superflui occupano uno spazio sempre più ridotto.

Questa nuova attitudine è stata evidenziata nella prima metà del 2019, quando c’è stato un rallentamento dei consumi di beni durevoli (elettrodomestici, abiti, auto…); a controbilanciare questo dato vi è stato un più alto consumo di beni non durevoli (alimenti e altre materie prime) ed un lieve aumento della spesa per i servizi.

Per esempio, negli ultimi due anni, il 49% delle famiglie ha ridotto le spese per abbigliamento e calzature, quasi 1 su 3 ha ridotto il budget destinato a viaggi e vacanze ed il 25% ha diminuito le spese per i carburanti di mezzi privati.

Interessante notare come 6 famiglie su 100 abbiano aumentato le spese per visite mediche ed accertamenti periodici: questo dimostra che vi è una maggiore cura della persone ed un’attenzione più evidente rispetto alla salute.

(Pexels – Chevanon Photography)

Salute e benessere a 360 gradi

È di 1.300 euro la spesa media annua degli italiani per beni e servizi legati a salute e benessere. Il 63% della popolazione afferma di aver fatto controlli regolari nell’ultimo anno e molte sono le persone che fanno visite di prevenzione e si prendono cura di sé.

L’attenzione alla propria forma è presente anche nell’alimentazione, nello stile di vita e nei consumi degli italiani: il 62% di essi è consapevole dei valori nutrizionali degli alimenti e vi presta attenzione, il 53% si sposta spesso a piedi o in bicicletta. Emerge dunque che gli italiani amano essere informati sulle tematiche riguardanti salute e benessere.

Secondo il rapporto Coop i canali privilegiati sono Internet (59%), la Tv (38%) e i social network (21%); riguardo a questi ultimi, quando si parla di salute e benessere è importante prestare attenzione all’attendibilità ed all’accuratezza delle informazioni trovate.

Sostenibilità al primo posto

Sono numerosissimi, addirittura 34 milioni, gli italiani (soprattutto donne) appassionati e interessati al tema della sostenibilità e molti si dichiarano disposti a cambiare il loro stile di vita per la salvaguardia ambientale.

Dai dati dei comuni emerge che l‘88% degli italiani fa la raccolta differenziata ed il 77% utilizza elettrodomestici a basso consumo energetico. Il 97% desidera ridurre il consumo di plastica ed il 94% spostarsi con i mezzi pubblici.

Per quanto riguarda i giovani, possiamo parlare di “Generazione Greta”: l’85% di loro si interessa ai rischi dei cambiamenti climatici e fa la raccolta differenziata; l’82% intende ridurre al minimo gli sprechi (acqua, luce, plastica, cibo) e il 70% opta per aziende impegnate nella salvaguardia dell’ambiente.

Elisa N.