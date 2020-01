Coppa Italia, la Juve batte la Roma e vola in semifinale

TORINO. La Juve c’è. Roma eliminata e semifinale di coppa. Alla squadra di Sarri basta un tempo per risolvere la partita e avanzare, in attesa di una tra Milan e Torino. CR7, Bentancur e Bonucci regolano la squadra di Fonseca nei primi quarantacinque minuti. Ottima, ma inutile, la reazione dei giallorossi nella ripresa: un palo, il gol e un’occasione per Florenzi che avrebbe potuto fare 3-2 al 56′, sventata da Buffon. 3-1 è il risultato finale. E ora testa ai prossimi due big match di campionato: per la Juve la trasferta di Napoli. Per la Roma il derby.

Juventus-Roma 3-1

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo (41′ Cuadrado), Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (76′ Matuidi); Douglas Costa (67′ Ramsey), Higuain, Ronaldo. All. Sarri.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (68′ Veretout), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara (76′ Bruno Peres), Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert (46′ Santon); Kalinic. All. Fonseca.

Reti: 26′ Ronaldo, 38′ Bentancur, 45’+2 Bonucci, 50′ aut. Buffon.

Ammoniti: Cristante (R), Higuain (J), Matuidi (J)