Coprifuoco, da Maggio cambia tutto? Lega soddisfatta

Ieri é stato bocciato l’Odg contro il coprifuoco voluto da Fratelli d’Italia, e anche l’invito della Meloni un giorno prima della votazione nei confronti di Salvini é caduto nel vuoto: ‘ Se la Lega sul coprifuoco la pensa come noi voti il nostro Odg’.

La Lega dal canto suo si dice comunque molto soddisfatta di quanto ottenuto, pur essendosi astenuta dal voto, in quanto a maggio si ridiscuterà sul coprifuoco e tutto potrebbe cambiare se i dati epidemiologici lo consentiranno. Una vittoria, sostiene la Lega, perché si era parlato di coprifuoco alle 22 fino a luglio, dunque un’apertura in tal senso, vuoi anche per la raccolta firme messa in campo dal leader del Carroccio é certamente indice di un passo avanti. Ecco le considerazioni a caldo sui social di Liverani, Consigliere regionale Lega ER, e del leader Salvini, riportiamo altresì l’amarezza espressa dalla Meloni per l’esito della votazione non riuscita del suo Odg.

Coprifuoco, cosa potrebbe effettivamente cambiare?

Liverani, , scrive sul suo profilo social commentando il titolo del Corriere della Sera, che annuncia: ‘ A maggio cambia il coprifuoco’: ” Se oggi il Corriere ha questo titolo è grazie anche al VOSTRO impegno: 110mila firme #nocoprifuoco raccolte che hanno dato ancora maggiore forza alla Lega, che ha LOTTATO dentro il governo. Sottoscritto, nero su bianco, l’impegno già a maggio (non luglio, come voleva qualcuno a sinistra!) per revisione del coprifuoco e nuove aperture” Poi aggiunge, ribadendo un concetto caro a Salvini, che su questo ha voluto puntare anche nel corso della sua ultime intervista rilasciata pochi giorni fa a Rtl 102.5: “E la raccolta firme prosegue: con dati che migliorano bisogna riaprire tutte le attività possibili, la scienza non può valere solo per le chiusure“.

Lo stesso consigliere Regionale dell’Emilia Romagna ha voluto ribadire anche la posizione della Lega per quanto concerne l’astensione alla votazione relativa all’ordine del giorno sull’abolizione del coprifuoco voluta da Fratelli d’Italia. Il suo post molto esplicito é stato titolato: ‘Facciamo chiarezza‘: ‘Molti chiedono: perché non avete votato l’ordine del giorno di FDI?

Risposta molto semplice: non aveva alcuna possibilità di passare, visto che in Parlamento – come è noto – non c’è una maggioranza di centrodestra. Che cosa è più utile per ottenere risultati? Stare fuori a guardare oppure lottare all’interno del governo, praticamente soli contro tutti? La Lega ha scelto di LOTTARE e ha ottenuto l’impegno per la revisione già a MAGGIO (e non a luglio come voleva qualcuno a sinistra) dell’insensato COPRIFUOCO e per nuove riaperture.

A lamentarsi da fuori sono capaci tutti. Peraltro, è stato anche grazie alle oltre 100mila firme raccolte (e si prosegue) che la nostra posizione ha avuto più forza. E ricordiamo che è stato solo per le insistenze della Lega che da ieri bar e ristoranti, seppur per ora solo all’aperto, sono di nuovi aperti, di giorno e di sera, in zona gialla: tantissime persone sono potute tornare al lavoro. Dunque GRAZIE a tutti. Avanti così, insieme a voi! C’è chi chiacchiera, c’è chi fa“.

Coprifuoco, Salvini: La libertà vince, il Governo si impegna a rivedere tutto da maggio

Lo stesso Salvini si dice orgoglioso: “La libertà vince! Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose FIRME (che continuiamo a raccogliere, in questo momento siamo a 98.265, fantastico), il governo si impegna a rivedere già a MAGGIO limiti, chiusure e divieti, a partire dal coprifuoco, se i dati continueranno a migliorare, come accade da giorni, con ricoverati e contagiati in netto calo.

Niente coprifuoco, chiusure e divieti a oltranza fino a giugno o addirittura luglio come voleva qualcuno. Io mi fido di voi, io mi fido degli Italiani.

Coprifuoco, Meloni adirata: ‘Assurdo! Bocciato l’odg di Fratelli d’Italia per abolire il coprifuoco‘

Dal canto suo Giorgia Meloni, leader Fdi, invece si dice basita sull’esito della votazione relativamente all’Odg: “Assurdo! Bocciato l’odg di Fratelli d’Italia per abolire il coprifuoco: mentre FdI ha votato per abolire questa misura irrazionale e liberticida, tutti i partiti di maggioranza hanno votato contro o non hanno partecipato alla votazione. Da non crederci“.

Poi spiegando le ragioni della lotta di Fdi contro il coprifuoco, intervenendo al Festival del Lavoro dice: “Non possiamo più permetterci di fare errori ed è per questo che mi batto con coloro che chiedono di lavorare: è più facile chiudere piuttosto che darsi da fare per trovare protocolli specifici. Anche per questo, considero il coprifuoco una misura inutilmente punitiva e che non produce niente in tema di contrasto alla pandemia, anzi è controproducente. Più in generale non credo che sia normale che dopo un anno ci sia, in uno Stato democratico, ancora un Governo che ti dica come e quando puoi uscire di casa”.

Voi da che parte sta pro o contro il coprifuoco? Al posto della Lega avreste votato l’Odg di Fratelli d’Italia o giusto aver agito in questi termini?