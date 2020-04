Coronavirus, De Luca: “Pronto a chiudere i confini della Campania”

“Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c’è il contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni“. Queste le dichiarazioni forti del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza per fare il punto sull’emergenza Coronavirus, che predica grande “senso di responsabilità” al contrario di chi “preme per affrettare la ripresa di tutto“

“Se manteniamo il rigore che abbiamo avuto finora, a metà maggio potremo dire di aver sconfitto in Campania il Coronavirus”, ha aggiunto De Luca, secondo cui da un’attenta analisi sui dati del contagio relativi ai primi giorni di aprile si evince che a questi ritmi si potrà essere affermare di essere fuori pericolo “a metà maggio“. Nei prossimi giorni, ha proseguito sempre De Luca, saranno intensificati i controlli nelle strutture che ospitano gli anziani.

Il governatore campano ha dichiarato inoltre come si stia già effettuando la distribuzione sul territorio di 3 milioni di mascherine, grazie alla collaborazione con Poste Italiane, e che l’uso del dispositivo di protezione personale verrà reso obbligatorio dal 3-4 maggio. Mentre al momento è ancora stata avviata la distribuzione a quelle categorie considerate a rischio.

