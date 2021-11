Covid, a Roma il convegno sul contributo dei sanitari di difesa e sicurezza

Si è svolto questa mattina a Roma, all’interno della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, il convegno “Riflessioni sulla pandemia da Sars-Cov2. Il contributo del comparto difesa e sicurezza sulla mitigazione e nel contrasto”, organizzato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) in collaborazione con il Comparto difesa e sicurezza. All’evento erano presenti il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, quello della Salute Roberto Speranza e della Difesa Lorenzo Guerini, oltre al presidente Fnomceo Filippo Anelli.

Una giornata di incontri che ha rappresentato l’occasione per raccontare l’impegno e i risultati ottenuti da tutti coloro che sotto al camice bianco indossano una divisa: sono gli operatori sanitari del Comparto difesa e sicurezza che hanno offerto il loro impegno durante la pandemia.

Il capo della Polizia: “L’azione delle forze dell’ordine possibile grazie alla sapiente opera del comparto sanitario”

Nel suo intervento di saluto, il capo della Polizia Lamberto Giannini ha evidenziato come: “In questi mesi, lunghi e difficili, di gestione dell’emergenza pandemica, il ruolo delle Forze di polizia è stato, forse come non mai, arduo, fondamentale per la tenuta del Paese. Abbiamo assicurato vicinanza e solidarietà ai tanti cittadini disorientati, e lo abbiamo fatto cercando di stare vicino a queste persone che richiedevano con forza di sentire la presenza dello Stato“.

“Questa straordinaria azione – ha proseguito il Prefetto – non sarebbe stata possibile senza la sapiente opera dei servizi sanitari. I nostri settori sanitari, quando la paura aggrediva dall’interno le comunità delle nostre istituzioni, hanno saputo ascoltare con attenzione le naturali preoccupazioni di ognuno di noi e delle nostre famiglie; hanno saputo offrire consigli, indirizzare, chiarire e spendere una parola di conforto per il decesso di un genitore o per la perdita di un collega“.

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini

Fnomceo ringrazia il Comparto Difesa e Sicurezza per il contributo durante la pandemia

Il presidente Fnomceo Filippo Anelli ha tributato un importante attestato di stima e gratitudine da parte di tutti i medici e odontoiatri italiani nei confronti del Comparto Difesa e Sicurezza, parte essenziale del nostro Sistema Sanitario Nazionale, che ha dato prova “del suo ruolo e del suo valore nei momenti più critici dell’emergenza pandemica“.

Il programma della giornata

L’incontro, presentato da Franco Lavalle, responsabile scientifico e delegato Fnomceo per la sanità militare e del comparto sicurezza, è stato concluso dalla lectio magistralis del generale di corpo d’armata dell’Esercito Paolo Figliuolo, dal titolo “La strategia vaccinale nel contrasto della pandemia e per le riaperture”.

Questa giornata dedicata alle riflessioni sulla pandemia è poi proseguita con l’intervento del direttore dell’Ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza, Stefano Gambacurta, che ha presentato una relazione sugli “Aspetti normativi in corso della Pandemia. Riflessioni sul Titolo V della Costituzione“.

Mentre nel panel pomeridiano intitolato “Cosa ci sta insegnando la pandemia da Sars-CoV2”, moderato dalla giornalista Rai Manuela Moreno, interverrà il direttore centrale di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza Fabrizio Ciprani.