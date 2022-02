Covid, dal 1 marzo più facile per gli stranieri entrare in Italia

Il mondo del turismo attendeva un segnale di allentamento delle misure anti covid, anche in vista delle vacanze di Pasqua. E quel segnale è arrivato dal ministero della Salute. Con una nuova ordinanza, il ministro Roberto Speranza rende più agevole l’ingresso in Italia di tutti i cittadini stranieri.

La nuova ordinanza: più facile entrare in Italia

“A partire dal primo marzo – si legge – per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei” valgono “le stesse regole già vigenti per i Paesi Europei. Per l’ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo“. Niente più obbligo di quarantena, quindi, né di tampone. Il test sarà necessario solo per i non vaccinati o chi ha assunto vaccini non riconosciuti dall’Agenzia europea del farmaco, come lo Sputnik.

Il bollettino odierno

Nel bollettino odierno della pandemia da covid, si registrano 60 mila nuovi casi a fronte di oltre 600 mila tamponi effettuati. Il tasso di positività scende così sotto il 10% per la prima volta nel 2022. I morti sono stati 322.