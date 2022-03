Covid, Gimbe: lieve aumento dei nuovi casi, non accadeva da 5 settimane

Dopo 5 settimane si registra un lieve aumento dei nuovi casi di Covid e la curva dei contagi torna a salire. È quanto afferma il consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe che nella settimana 2-8 marzo ha rilevato incremento del 1,5% nonostante un calo del numero dei tamponi dell’8,8%. I nuovi casi degli ultimi 7 giorni sono 279.555 contro i 275.376 della settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che sale da 39.339 casi del 1° marzo a 39.936 l’8 marzo (+5,8%).

Secondo il presidente Cartabellotta la risalita della curva epidemica è dovuto a diversi fattori tra i quali il rilassamento della popolazione nei confronti del virus, la diffusione della più contagiosa variante Omicron BA.2, la persistenza di basse temperature che costringono ad attività al chiuso (nelle quali se non avviene un corretto ricircolo dell’aria la probabilità di diffondere il Covid è molto più alta) , e un verosimile calo della protezione vaccinale nei confronti dell’infezione dopo qualche mese dalla dose booster.

Continua la discesa dei decessi

Il report evidenzia una diminuzione dei decessi (-19,3%) 1.201 negli ultimi 7 giorni (95 di periodi precedenti), 172 al giorno contro i 213 della settimana precedente. In calo anche i casi attualmente positivi (1.011.521 contro 1.073.230), le persone in isolamento domiciliare (1.002.153 contro 1.062.066), i ricoveri con sintomi (-16,1%) e le terapie intensive (-16,4%). A fronte di questo cambio di marcia calano i ricoveri in area medica (-16,1%) e in terapia intensiva (16,4%)

Vaccino Novavax, le inoculazioni non crescono

La Fondazione Gimbe però ha evidenziato alcune problematiche legate al vaccino Novavax, in particolar modo per il numero di inoculazioni che non tende a crescere. Secondo il report dal 28 febbraio sono state somministrate 11.595 dosi vaccino Novavax, di cui il 59,2% in persone over 50, la maggior parte delle quali in età lavorativa. A tal proposito il presidente Nino Cartabellotta ha confessato che si era augurato questo vaccino “basato su una tecnologia più tradizionale rispetto agli innovativi vaccini a mRna” potesse convincerei più indecisi, ma purtroppo fino a questo momento la speranza è stata disattesa. Così come non si è visto un nuovo aumento dei nuovi vaccinati.