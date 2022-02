Covid in Italia, Iss: Rt scende allo 0,73%, in calo anche le terapie intensive

Continua la costante discesa dell’indice Rt e dell’incidenza dei casi, oltre al calo dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. È questo in sintesi il resoconto del report settimanale dell’Istituto superiore di sanità con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia.

Dal monitoraggio emerge un ulteriore discesa dell’incidenza settimanale dei casi che passano dai 672 ogni 100mila abitanti della settimana scorsa agli attuali 552 casi ogni 100mila abitanti. Cala ancora anche l’indice di trasmissione Rt: nel periodo 2–15 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73, in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si è registrato per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0,76 (0,74-0,78) al 15 febbraio contro Rt=0,79 (0,78-0,81) all’8 febbraio

Terapie intensive: 8 Regioni/PA superano ancora la soglia

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 8,4% (24 febbraio) contro il 10,4% (17 febbraio), mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 18,5% (24 febbraio) contro il 22,2% (17 febbraio) . Le Regioni sopra soglia nei reparti di terapia intensiva sono 8: Calabria (13,2%), Emilia Romagna (10,7%), Lazio (11,8%), Liguria (10,6%), Marche (11,3%), Sardegna (12,7%), Toscana (12,1%), Valle d’Aosta (11,8%). Il tasso nazionale di occupazione nei reparti è invece del 18,5%, superando dunque la soglia di allerta del 15%. In particolare, 17 Regioni/PA sono sopra soglia.

Una Regione a rischio alto, due quelle a rischio moderato

Una regione è classificata a rischio alto, due sono classificate a rischio moderato. Le restanti 18 regioni e province autonome sono classificate a rischio basso. Sono 15 le regioni e province autonome che riportano almeno una singola allerta di resilienza. Tre regioni riportano molteplici allerte di resilienza.