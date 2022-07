Covid, Iss: indice Rt in discesa, ma sale l’incidenza

In aumento anche il tasso di occupazione dei ricoveri per Covid-19 sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari

Cala l’indice di contagio Rt, che continua come settimana scora a rimanere sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l’incidenza nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022. Questi alcuni dei dati più rilevanti del consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia diffusi dall’Iss e Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia.

L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici si attesta a 1,34 , in diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,40). Sale invece l’incidenza a livello nazionale, che negli ultimi sette giorni è stata di 1.158 casi ogni 100mila abitanti (contro i 1.071 del periodo dall’1 al 7 luglio). In diminuzione l’indice di trasmissibilità, anche se ancora sopra la soglia epidemica, basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=1,15 (1,12-1,17) al 05/07/2022 vs Rt=1,24 (1,21-1,28) al 28/06/2022″.

Salgono i ricoveri nelle terapie intensive e reparti ordinari

Aumentano ancora i ricoveri da Covid-19 negli ospedali italiani sia nelle terapie intensive e sia nei reparti ordinari. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 14 luglio) vs 3,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 07 luglio) – si legge nel report – il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 15,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 14 luglio) vs 13,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 07 luglio)”.

Nessuna Regione/Provincia autonoma a rischio basso: 13 a rischio moderato e 8 a rischio alto

Nella settimana presa in esame nessuna Regione/Pa è stata classificata a rischio basso: il monitoraggio settimanale indica che 13 Regioni sono a rischio moderato (5 delle quali ad alta probabilità di progressione), mentre 8 sono a rischio alto a causa della presenza di molteplici allerte di resilienza e in un caso per non aver raggiunto la soglia minima di qualità dei dati trasmessi all’Iss.

Salgono dell’1% i casi rilevati attraverso il tracciamento

Nel giro di 7 giorni sale la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento: salgono all’11% rispetto al 10% della scorsa settimana. In diminuzione la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi, in discesa al 39% contro il 41%, e in aumento la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening passati al 50% contro il 49% del monitoraggio scorso.