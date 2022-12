Covid in Italia: indice Rt, incidenza e ricoveri ancora in calo

Come ogni venerdì viene pubblicato il monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute

Notizie positive giungono dal consueto monitoraggio Iss-ministero della Salute: indice Rt, incidenza e ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva fanno segnare una diminuzione rispetto al periodo precedente. Buone notizie anche dalle Regioni: solo una è a rischio alto, quattro a rischio moderato e sedici a rischio basso.

Indice Rt a 0,91 e incidenza pari a 233 casi ogni 100mila persone

Anche questa settimana continua a calare l’incidenza di Covid in Italia. Il dato a livello nazionale è pari a 233 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 16-22 dicembre, contro 296 casi su 100mila nel periodo 9-15 dicembre.

In discesa anche l’indice di trasmissibilità di Covid che resta sotto la soglia epidemica di 1 e continua il suo calo. Nel periodo 30 novembre-13 dicembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,83-0,97), in diminuzione rispetto al dato della settimana precedente (0,98). Anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e sotto la soglia epidemica: è anch’esso pari a 0,91 (0,88-0,94) al 13 dicembre, rispetto al dato di 0,98 della settimana scorsa (al 6 dicembre).

Ricoveri in terapia intensiva e reparti ordinari in diminuzione

In Italia si inverte l’andamento dei ricoveri Covid nelle aree mediche degli ospedali e continua anche se lieve la discesa delle terapie intensive. A livello nazionale, infatti, il tasso di occupazione in area medica non risulta più in aumento: scende al 13,7% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 22 dicembre) in confronto al 14,8% del 15 dicembre.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende leggermente al 3,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 22 dicembre) rispetto al 3,2% rilevato il 15 dicembre scorso.

Solo una Regione a rischio alto e quattro a rischio moderato

Anche questa settimana solo una sola regione viene classificata a rischio alto, per molteplici allerte di resilienza. Mentre scendono da 10 a 4 quelle a rischio moderato. Infine salgono da 10 a 16 le Regioni classificate a rischio basso. Nove Regioni/PA riportano almeno un’allerta di resilienza, 2 Regioni/Pa riportano molteplici allerte di resilienza.