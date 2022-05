Crolla il pavimento in una palazzina nel Modenese: 6 feriti tra cui 2 bimbi

Il fatto è accaduto a Marano sul Panaro, in provincia di Modena. Tra le persone coinvolte un 40enne avrebbe riportato conseguenze più gravi rispetto agli altri

È di sei feriti, quattro adulti e due bambini, il bilancio del crollo di un piano all’interno di una palazzina a Marano sul Panaro, in provincia di Modena, avvenuto intorno alle 20 di ieri. Dai primi elementi che emergono, pare che a cedere sia stato un pavimento al primo piano dell’immobile situato in via Cavarola.

Dopo il crollo sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri. La zona in cui è avvenuto il crollo è stata fatta evacuare ed è ora inaccessibile. Tra i feriti ce ne sarebbe uno in condizioni più critiche rispetto agli altri, un 40enne, che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna.

I due bimbi rimasti coinvolti nell’incidente sono ricoverati al policninico di Modena assistiti dalla madre, mentre gli tre feriti si trovano all’ospedale di Boggiovara. A quanto pare i feriti farebbero tutti parte della stessa famiglia.

Ipotesi cedimento strutturale

Dopo i primi accertamenti sembra che l’ipotesi più probabile a causare il cedimento sia imputabile ad un cedimento strutturale, ma saranno i rilievi, le relazioni dei vigili del fuoco e di eventuali periti a fornire indicazioni investigative più chiare.