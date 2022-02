Da oggi Super Green pass obbligatorio per i lavoratori over 50

I lavoratori e i liberi professionisti ancora non vaccinati in caso di accesso nei luoghi di lavoro rischiano sanzioni a partire da 600 fino a 1.500 euro. Sanzioni anche per i datori di lavoro che non effettuano i controlli

A partire da oggi, 15 febbraio, scatta l’obbligo del Green pass rafforzato, o Super Green pass, per tutti i lavoratori over 50: tutti i dipendenti, sia del comparto pubblico che di quello privato, dovranno esibire la certificazione verde, da vaccino o guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro. L’obbligo durerà per quattro mesi, ossia fino al 15 giugno 2022. Questa misura si aggiunge all’obbligo del vaccino per le persone di età pari o superiore ai 50 anni, entrata in vigore a partire dall’8 gennaio 2022.

Va specificato che dopo la prima dose il Super Green pass per chi si è vaccinato con una sola dose è valido a partire dal 15esimo giorno successivo all’inoculazione e dura fino alla dose successiva; dopo la seconda dose la validità è di sei mesi e infine dopo la terza dose la sua durata è illimitata, o almeno lo è al momento.

Previste sanzioni per i trasgressori: sia per i lavoratori che per i titolari che non effettuano i controlli

I lavoratori e i liberi professionisti ancora non vaccinati, che al momento sono oltre 5 milioni di cui circa 1,4 milioni di over 50, in caso di accesso nei luoghi di lavoro rischiano sanzioni a partire da 600 fino a 1.500 euro. Previste sanzioni anche per i datori di lavoro che non effettuano i controlli oppure non fanno rispettare l’obbligo: per questi sono previste multe da 400 fino a 1.000 euro.

Da un punto di vista retributivo i lavoratori ultra-cinquantenni sprovvisti di certificazione verde rafforzata e che per questo motivo non si potranno recare sul posto di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati: non subiranno alcun richiamo disciplinare e manterranno il proprio posto di lavoro, ma non avranno diritto ad alcuna retribuzione o emolumento e non potranno richiedere ferie o permessi.

Le eccezioni previste dall’attuale normativa

Le Faq del governo specificano che le uniche eccezioni previste per l’esenzione del vaccino, o l’eventuale differimento dopo aver contratto il Covid, sono solo “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2″

Le attività dove è necessario esibire il Green pass base o rafforzato

Dall’1 febbraio il certificato verde, che si ottiene con il vaccino, se si è guariti dal Covid ma anche con un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido, è necessario per andare negli entrare negli uffici pubblici, negli uffici finanziari e nelle attività commerciali. Mentre sono sempre garantite le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia e quindi non sarà necessario esibire il certificato verde.

In sostanza i cittadini avranno libero accesso a tutti quei negozi che vendono in prevalenza prodotti alimentari e bevande (come ad esempio ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari) nei mercati all’aperto e nei negozi per il commercio al dettaglio di prodotti surgelati.