Dalla Ue arrivano all’Ucraina altri 500 milioni per le armi pesanti

Dalla Ue arriva la quarta tranche di aiuti militari all’Ucraina. Si tratta di 500 milioni di euro, che porta il totale a 2 miliardi. Lo annuncia l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione Josef Borrell alla ministeriale Esteri del G7 in Germania. “Quando diciamo che l’Ucraina combatte per noi, questa non è una frase vuota“, scrive.

Borrell spiega anche la destinazione di questi fondi. “Tank, munizioni, blindati, artiglieria pesante, tutto quello che serve per combattere questa guerra“. Il responsabile della politica estera di Bruxelles ribadisce il messaggio che si attende dal G7 “Più sostegno all’Ucraina, incluso quello militare“. Borrell parla anche dell’embargo al petrolio russo, sul quale, dice, “Troveremo un accordo“.

