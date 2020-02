Donna trovata morta in un albergo, indagini serrate

FIRENZE. Una donna di 50 anni è stato trovata morta stamani in una camera d’albergo a Firenze dove avrebbe alloggiata con un uomo al momento irreperibile: in corso gli accertamenti dei carabinieri per rintracciarlo.

La scoperta è stata fatta intorno alle 10 in un hotel in via San Zanobi. Sul posto intervenuti i sanitari, i carabinieri con la scientifica e il sostituto procuratore Ester Nocera. Secondo le prime informazioni trapelate, potrebbe trattarsi di un omicidio. La vittima, una cinquantacinquenne straniera, sarebbe stata strangolata: l’avrebbero trovata, a quanto si apprende, con dei segni sul collo. A scoprire il corpo senza vita mercoledì mattina intorno alle 10 è stata una addetta delle pulizie dell’hotel toscano.