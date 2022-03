Draghi: “Cerchiamo la pace, sentirò Putin”. Sul gas “passi avanti”

“Ho visto le parole del Santo Padre a cui vorrei esprimere la mia personale gratitudine e quella del governo. Vorrei ribadire subito che noi stiamo cercando la pace. Io, la Francia e la Germania cerchiamo la pace, veramente“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la Conferenza stampa di chiusura del Consiglio europeo a Bruxelles, parlando delle dure affermazioni di Papa Francesco sull’aumento delle spese militari. Il premier poi ha annunciato che avrà un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin.

Nessuna decisione sull’energia

Nel Consiglio europeo si è discusso principalmente di energia. Draghi parla di “passi avanti“. Tutto è rimandato a maggio, quando la Commissione europea presenterà una sua proposta per affrancare il continente dal gas russo e ridurre i prezzi dell’energia. C’è comunque l’impegno a prendere il considerazione le proposte italiane: in particolare lo spacchettamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas e soprattutto l’introduzione di un price cap, un tetto al prezzo, su cui altri paesi sono contrari. Quanto ai 15 miliardi di metri cubi di gas liquido in più in arrivo dagli Stati Uniti, “l’Italia ne avrà una parte, non ci saranno problemi di suddivisione”.