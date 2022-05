Draghi: “Ho chiesto a Putin la pace, ho trovato un muro”

Il presidente del Consiglio, in visita nel veronese, ha incontrato gli studenti della scuola secondaria inferiore “Dante Alighieri” di Sommacampagna. A loro Mario Draghi ha raccontato i suoi tentativi di arrivare ad una soluzione diplomatica della guerra in Ucraina. “Ho chiesto a Putin la pace, e ho trovato un muro. Con Biden ho avuto più fortuna. I russi non sono colpevoli di quello che fa Putin“, le parole del capo del governo. Frasi rivolte anche a chi, in Parlamento, continua a chiedere cessate il fuoco, tregue o trattative di pace, criticando l’invio di altre armi a Kiev.

Draghi: “L’Ucraina combatte per la libertà”

“Chi attacca usando la violenza ha sempre torto. Qui c’è una differenza tra chi è attaccato e chi attacca, e bisogna tenerla in mente“, ha aggiunto Draghi, facendo un paragone con uno “grosso grosso” che per strada dà degli “schiaffoni” a uno piccolino. “Quello che è successo in Ucraina – ha proseguito l’ex presidente della Bce – è che il piccolino è diventato sempre più grande e ora si ripara bene dagli schiaffi che gli dà l’altro. È diventato sempre più grande per due motivi: uno perché è stato aiutato da tutti gli amici in tantissimi modi, poi perché combatte per un motivo, la libertà“. Quanto a quello che può fare l’Italia, il presidente del consiglio non ha dubbi: “Quello che si deve fare è cercare la pace, fare in modo che i due smettano di sparare e comincino a parlare. Vogliamo che Mosca e Kiev si parlino”.

Mario Draghi con Joe Biden durante la visita a Washington della scorsa settimana

Il muro di Putin, l’apertura di Biden

Draghi ha ricordato quindi la telefonata con Putin, quando al presidente russo chiese la pace, il cessate il fuoco o almeno un dialogo con il presidente ucraino Zelensky, ricevendo in risposta altrettanti “Non è il momento“. Maggiore fortuna con Joe Biden, incontrato a Washington la scorsa settimana. Il presidente americano, ha proseguito il capo del governo, ha accolto l’invito a chiamare Putin, che forse solo dalla Casa Bianca avrebbe voluto “sentire una parola“. “Il suggerimento ha avuto più fortuna perché il giorno dopo il ministro della Difesa americano e quello russo si sono sentiti“, ha concluso Draghi.

Draghi: “Spero l’anno prossimo stop alle mascherine”

Il presidente del Consiglio si è intrattenuto particolarmente con una classe, che nei mesi scorsi ha scritto più volte a palazzo Chigi facendo domande sulla guerra in Ucraina. Agli studenti ha parlato anche dell’emergenza covid e delle mascherine a scuola. “Spero che l’anno prossimo non ci sia più bisogno di mascherine e che la pandemia non ritorni. So quanto avete sofferto, alla vostra età è importante stare insieme“, le parole di Draghi.