Sergio Mattarella ancora presidente: “Avevo altri piani ma io sono rispettoso del Parlamento”

Una settimana estenuante per giungere oggi 29 gennaio all'elezione di Sergio Mattarella per il suo secondo mandato. Ha ottenuto 759 voti diventando il secondo presidente più votato dopo Pertini

Si è conclusa nell’Aula di Montecitorio l’ottava votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle regioni per eleggere il presidente della Repubblica. Lo spoglio è stato effettuato personalmente dal presidente della Camera Roberto Fico.

“Avevo altri piani ma io sono rispettoso del Parlamento” ha detto il presidente confermando il suo sì al Mattarella Bis che ha messo d’accordo la maggioranza degli elettori con 759 voti.

Letta: “Una scelta di generosità”

Una bis a grande richiesta e Sergio Mattarella non ha potuto esimersi. “Una scelta di generosità” ha commentato il segretario Pd Enrico Letta. Pare che sia stato lo stesso Draghi a chiedere al Mattarella di accettare il secondo incarico per i prossimi sette anni. Così’ come Mattarella ha chiamato all’appello Draghi durante l’ultima crisi di governo in un momento di estrema fragilità del Paese, adesso Draghi in un medesimo contesto ha chiesto il sostegno di Sergio Mattarella. I due uomini della “provvidenza” in un’arena politica giudicata dai più deludente.

“E’ opportuno che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella resti al Quirinale “per il bene e la stabilità del Paese“. Queste sarebbero state le parole del capo del governo.

Soddisfazione di Confindustria

“Desidero esprimere soddisfazione, da parte di tutta Confindustria, per la conferma di Sergio Mattarella al Quirinale: la sua autorevolezza e prestigio nel ruolo di garante della Costituzione e delle scelte europee e atlantiche e’ un presidio di credibilità’ nazionale”. Questo il commento di Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria.