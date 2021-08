Elezioni amministrative 2021, il 3 e 4 ottobre si vota in 1162 comuni

Il dado è tratto, la data delle amministrative 2021 è decisa: domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con i possibili ballottaggi quindici giorni dopo, il 17 e 18 ottobre.

Si voterà in 1162 comuni tra gli ottomila esistenti in Italia. Tra questi anche i comuni capoluoghi di regione di Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli. Nove i comuni nei quali sono necessarie nuove elezioni perché sciolti per corruzione o infiltrazione mafiosa. In totale, saranno circa 12 milioni gli elettori chiamati alle urne.

Chi sono i candidati

Vediamo nel dettaglio chi si presenta come candidato sindaco nelle maggiori città italiane

Milano: il sindaco uscente Giuseppe Sala avrà il sostegno di otto liste di centro-sinistra tra le quali PD, Italia Viva, Verdi e di alcune liste civiche. Il Movimento 5 stelle presenta l’ex senatore Gianluigi Paragone che si candida con la lista euroscettica Italexit. Per il centro-destra Il candidato è il medico Luca Bernardo, pediatra al Fatebenefratelli.

Roma: Il candidato sindaco del centro-destra per la capitale è Enrico Michetti che sfida la sindaca uscente Virginia Raggi. Il centro-sinistra ha invece designato l’ex ministro dell’economia Roberto Gualtieri. Mentre Italia viva sosterrà Carlo Calenda.

A Napoli, PD, M5S e Liberi e Uguali sosterranno Gaetano Manfredi, mentre il centro-destra ha indicato Catello Maresca come suo candidato sindaco

Torino non vedrà di nuovo la candidatura di Chiara Appendino perché M5S e PD hanno indicato Stefano Lo Russo come loro candidato. Il centro-destra ha invece scelto come suo candidato sindaco Paolo Damilano.

Bologna: il centro-sinistra ha scelto come candidato Matteo Lepore, mentre il centro-destra ha indicato Fabio Battistini.

Elezioni amministrative 2021

Le previsioni dei sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi i candidati delle principali città se la stanno giocando più o meno alla pari, tutti possono portarsi a casa la vittoria tranne che a Bologna dove Matteo Lepore del PD è nettamente in vantaggio rispetto al candidato del centro-destra Fabio Battistini.

I tre candidati alla carica di sindaco di Milano sarebbero alla pari con le stesse possibilità di vincere al ballottaggio. Testa a testa anche a Roma tra il il candidato di centro-sinistra Roberto Gualtieri e quello di centro-destra Enrico Michetti.

A Napoli, invece il candidato di PD e M5S Gaetano Manfredi ha un lieve vantaggio su Catello Maresca, ma si tratta comunque di un vantaggio superabilissimo. A Torino il duello tra i due candidati Stefano Lo Russo e Paolo Damilano, è praticamente ad armi pari.