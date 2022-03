Energia giù del 10%, è la prima volta in 18 mesi

Dopo 7 trimestri consecutivi di aumenti, ad aprile calano le tariffe dell’energia. Lo fa sapere l’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che fissa le bollette per famiglie e piccole imprese.

Calo del 10% di luce e gas

Da 18 mesi a questa parte elettricità e gas avevano fatto segnare solo aumenti. Dal primo aprile ci sarà invece un calo: -10,2% per la luce, -10% per il gas naturale, almeno per il mercato di tutela. Ma gli effetti dovrebbero trasferirsi anche al mercato libero. Una piccola boccata d’ossigeno, in un quadro che resta pesantissimo. E che sarebbe insostenibile senza i ripetuti interventi di sterilizzazione del governo.

Le cause

Un calo legato al raffreddamento del prezzo del gas sul mercato internazionale. I livelli restano sempre altissimi, siamo intorno ai 100 euro a megawattora, ma più basso del picco di 192 euro subito dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Questo significa che il mercato ha scontato gli effetti della guerra.