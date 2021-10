Festa della Mela a Castel del Giudice

La quarta edizione della Festa della mela è pronta ad allietare il pubblico I Castel del Giudice (IS). Edizione esperienziale che sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021 dipingerà di profumi e sapori il borgo dell’Alto Molise al confine con l’Abruzzo.

Tra degustazioni, visite guidate al Giardino delle Mele Antiche e nel birrificio agricolo, escursioni nella natura e in e-bike, prodotti tipici. Previsti laboratori e musica, esperienze a contatto con le api per grandi e piccoli, la raccolta delle mele, ma anche spettacoli di divertenti buskers e street band. Le mele biologiche dell’azienda agricola Melise sono le protagoniste e il simbolo di questa nuova edizione, che guarda allo sviluppo dell’Appennino.

La festa della mela occasione per escursioni, laboratori e visite guidate

La fiera sarà l’occasione per celebrare i frutti più autentici del territorio. Ci saranno tra laboratori del gusto, escursioni, visite guidate, street band, il mercato dei produttori biologici e artigianali e tante esperienze da vivere.

Per tutta la durata della manifestazione, in collaborazione saranno a disposizione del pubblico tanti giochi di strada costruiti in legno e materiali poveri affinché grandi e bambini di ogni età si divertano, socializzino, cooperino e facciano emergere le loro abilità.

La colonna sonora della festa sarà affidata ancora una volta alla Zastava Orkestar che con la sua energia, la sua capacità di coinvolgimento e il suo repertorio balcanico dispenserà per tutto Castel del Giudice allegria e voglia di ballare.

La Compagnia Lanutti Corbo il compito di affascinare e divertire con acrobazie circensi, illusionismo da burla e tante altre sorprendenti trovate. La compagnia italo-argentina presenterà nel corso della manifestazione due diversi spettacoli: “Tan-go” e “All’inCirco Varietà”.

Un fil rouge che lega la Festa della Mela con il Casteldelgiudice Buskers Festival di agosto, sempre con la direzione artistica di Gigi Russo.

Artisti di strada

La mostra fotografica e la Transiberiana

Tra le vie del paese si potrà ammirare l’esposizione fotografica itinerante a cura del fotografo Emanuele Scocchera, dedicata a Castel del Giudice.

Tra le casette di Borgotufi, si possono ammirare le foto della 2° edizione della mostra collettiva #IlMoliseaCasatua sui luoghi più affascinanti della regione mentre alcuni dei ristoranti tipici offriranno un menù speciale per la festa.

Si può raggiungere la Festa della Mela anche viaggiando a bordo del treno storico sulla Transiberiana d’Italia. Prenotazioni online con posti limitati a tariffa speciale per adulti e bambini su www.railbook.it, comprensivi di viaggio in treno storico A/R e bus navetta per e da Castel del Giudice.

Per i camperisti è disponibile un’area gratuita. L’ingresso è libero con GreenPass. Nel rispetto delle normative anti Covid è consigliata la prenotazione