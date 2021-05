Fiorentina, inaugurato il murale dedicato al capitano Davide Astori

La memoria di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 maggio 2018 a causa di una cardiomiopatia aritmogena silente che lo ha colpito alla vigilia della trasferta contro l’Udinese, continua a essere viva nella mente e nel cuore del popolo viola e di tutti gli italiani.

Quest’oggi, a poco più di tre anni dalla sua tragica scomparsa, la città di Firenze con un’opera d’arte indelebile ha voluto rendere onore ad un calciatore che si è distinto prima di tutto come uomo e poi come atleta: è stato inaugurato in via Canova, all’Isolotto, il murale, di 240 metri quadrati, realizzato dallo street artist Giulio Rosk e che in sostanza è una gigantografia di Davide.

Il progetto è stato ideato dalla Fondazione Cure2Children, in collaborazione con il Comune di Firenze e Casa spa, per raccogliere fondi alla mission che la onlus ha dedicato a Davide Astori, in India-Bangalore, per curare e guarire i bambini affetti da tumori e gravi malattie del sangue.

Presenti, oltre ai familiari, i dirigenti della Fiorentina e l’allenatore del Milan Stefano Pioli, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il sindaco di Firenze Dario Nardella, l’assessore allo sport Cosimo Guccione, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, il presidente della Fondazione Cure2Children Onlus Cristina Cianchi.

“Astori esempio positivo in un mondo, quello del calcio, che spesso è amplificatore di esempi negativi”

Il presidente Mazzeo ha voluto ringraziare Cure2Children per questa iniziativa ma, soprattutto, per lo straordinario lavoro a sostegno dei bambini che vivono nelle zone più sfortunate del pianeta. Poi ha ricordato le parole con cui Astori si avvicinò alla Associazione, una frase che è ora impressa proprio ai piedi del murale: “Dobbiamo far capire quello che Cure2Children fa, perché ogni bambino ha diritto di giocare la sua partita!”.

“Queste parole – ha dichiarato Mazzeo – dimostrano anche perché Astori non era semplicemente un giocatore o il capitano della Fiorentina, ma un esempio positivo di vita in un mondo, quello del calcio, che può essere un enorme amplificatore di comportamenti. A volte purtroppo lo è in negativo, con Davide lo era invece in positivo e mi piace pensare che continui a esserlo”.

“Il mio auspicio è che questo murale non ricordi semplicemente il calciatore Astori, ma ricordi soprattutto l’uomo, il figlio, il padre, il marito perché la sua dimensione privata ha dimostrato di non essere assolutamente da meno rispetto a quella sul campo. E sarebbe bellissimo se tra 20 anni un bambino, passando qui davanti, potesse chiedere chi era Davide sentendosi raccontare la sua storia”, ha infine aggiunto il presidente del Consiglio regionale.

Murale in curva Fiesole (photo by Casaviola)

Murale a Napoli

Altri murales dedicati a Davide Astori

Non si tratta dell’unico murale dedicato all’ex capitano viola: già nel 2018 in curva Fiesole, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ne era apparso uno con la scritta “Ci sono uomini che non muoiono mai. Ci sono storie che verranno tramandate in eterno“. In seguito ne è stato realizzato un altro a Napoli con la scritta “Napoli non dimentica”, nel quale si vede il numero 13 dei gigliati salire una lunga scalinata che conduce verso il paradiso.