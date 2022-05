Fish pedicure: trattamento con i “pesci dottore”, tra rischi e benefici

Negli ultimi anni si è diffusa anche in Italia la moda della Fish Pedicure, conosciuta anche come Fish Therapy. Viene definita come un trattamento esfoliante per i piedi, talvolta utilizzata anche per le mani, che viene fatto dai pesci in appositi vasche. Questo tipo di pedicure consiste nell’immergere i piedi in una vasca piena d’acqua con i pesci per circa 20-30 minuti, lasso di tempo in cui questi ultimi mangeranno lo strato più superficiale della pelle del piede (cuticole, calli, duroni).

Questi pesci sono conosciuti con il nome di Garra Rufa, alcuni li soprannominano anche “pesci dottore”, diffusi nelle acque dolci del sud della Turchia. Si tratta di pesci privi di denti che utilizzano la loro piccola bocca a ventosa per cibarsi delle cuticole dei piedi.

Chi l’ha provata almeno una volta afferma che inizialmente si sente solo un po’ di solletico, poi ci si abitua all’effetto e risulta una sensazione piacevole.

Vi è chi sostiene si tratti di una pratica innocua, in quanto viene utilizzata per rimuovere la pelle secca e per aiutare a migliorare la circolazione, ottenendone così beneficio sulla propria pelle, ma non tutti la pensano allo stesso modo. Anzi, vi è chi ne è preoccupato per i rischi per la salute.

Quali sono i benefici della fish pedicure?

Chi si occupa della fish pedicure spiega che tale pratica è molto simile ad uno scrub: i pesci eliminano le cellule morte e favoriscono la rigenerazione cellulare ed il ringiovanimento della pelle.

Quindi, a fine trattamento, oltre ad avere piedi più morbidi e più lisci si noteranno anche dei miglioramenti della circolazione corporea grazie a questa pratica che andrà a stimolare anche la microcircolazione degli arti inferiori. Inoltre il trattamento avrà un effetto rilassante e aiuterà la persona ad alleviare le tensioni da stress.

Trattamento sconsigliato per chi ha problemi di diabete e per coloro che hanno appena fatto la ceretta o rasato le gambe, in quanto piccole lesioni della pelle potrebbero favorire infezioni batteriche.

Quali sono i rischi della fish pedicure?

Come per molti trattamenti, anche naturali, la fish pedicure può avere delle controindicazioni e dei possibili rischi. Anche se ad oggi non ci sono ancora delle risposte ufficiali riguardo l’effettivo rischio per chi si sottopone al trattamento.

I rischi maggiori sembrano essere quelli legati alle vasche contenenti i pesci e al loro livello di pulizia, ma secondo gli esperti il rischio di infezioni durante una pedicure di questo genere è improbabile se tutti gli standard di igiene vengono rispettati. Tenendo però presente che un livello elevato di pulizia significherebbe la non sopravvivenza dei pesci stessi.

Ciò che questi consigliano è di rivolgersi esclusivamente a centri specializzati muniti di autorizzazione e che tale trattamento venga fatto solo su mani e piedi privi di tagli, vesciche, infezioni e verruche.

Secondo alcune ricerche sono però stati registrati alcuni casi di infezione nei soggetti che si sono sottoposti a questo trattamento, come lo Staphylococcus Aureuse Mycobacterium Marinum, e un caso di Onicomadesi ad esso associato, ovvero una malattia delle unghie che porta alla caduta delle stesse per uno scollamento dalla cute sottostante.

Per tale motivo questa pratica è stata vietata in alcuni Paesi, mentre in Italia non è ritenuto illegale, anche se molti sono i medici che sostengono di essere diffidenti nei confronti di questa tecnica. Senza considerare che molti la vedono come una vera e propria forma di maltrattamento verso quei tipi di pesci, che oltre ad essere tolti dal loro ambiente naturale si trovano ad assumere una dieta differente dalle tradizionali alghe a cui sono abituati.

Conclusioni

La Fish pedicure, o fish therapy, è un trattamento di origini orientali che sfrutta l’azione dei pesci Garra Rufa per una pedicure. Durante questa pratica i piedi vengono immersi in una vasca d’acqua ed i pesci, grazie alla loro bocca a ventosa, si nutrono delle cellule morte della pelle.

Molti parlano dei benefici della fish pedicure (eliminazione delle cellule morte della pelle, rigenerazione cellulare, pelle più morbida e liscia, miglioramento della circolazione, effetto rilassante) e ad oggi non ci sono ancora delle risposte ufficiali riguardo l’effettivo rischio per chi si sottopone a tale trattamento, ma altrettanti parlano dei rischi che il soggetto potrebbe correre (infezioni, batteri).

Gli esperti spiegano che è importante la pulizia di queste vasche per evitare infezioni e batteri, in particolare passando da una persona ad un’altra, ma affermano anche che una disinfezione accurata non è compatibile con la sopravvivenza dei pesci utilizzati.

Valeria Glaray