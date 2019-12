Fognini e Penetta ancora genitori: è arrivata Farah

MILANO. Fabio Fognini e Flavia Pennetta di nuovo genitori. Stamattina è nata infatti la piccola Farah. Su Facebook e Instagram è arrivato l’annuncio della nascita della secondogenita della coppia. La Pennetta ha dato alla luce la piccola Farah, riempiendo di gioia il tennista che sui social è apparso entusiasta e felice.

La scelta del nome con la F rispetta di fatto la tradizione di famiglia. “Mamma e Mimmi stanno super bene – ha scritto lo sportivo nelle Stories, svelando anche il soprannome della neonata -. È nata alle 10 e 11. Come la mamma è in buona salute e pesa 3,160 kg. Non esiste felicità più grande. Grazie mamma, ti amo”.

Lo stupore di Fabio per la nascita della secondogenita

Dopo i giorni di grande festa che attendono la coppia, Fabio dovrebbe sciogliere la riserva sulla sua partecipazione alla Atp Cup, il campionato del mondo a squadre che parte a gennaio in Australia. Della squadra azzurra non farà parte Matteo Berrettini, frenato da un piccolo problema agli addominali, e Fognini sarebbe il numero 1.