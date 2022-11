Frana a Ischia: il tragico bilancio è di 8 morti e 4 dispersi

Sono otto finora le vittime accertate e tutte identificate della frana di Casamicciola, comune campano situato a Nord di Ischia, Si tratta di Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima ad essere ritrovata dai soccorritori, Maurizio Scotto Di Minico, 32 anni, la moglie Giovanna Mazzella, 30 anni, e il figlio Giovangiuseppe, nato lo scorso 4 novembre e deceduto a soli 22 giorni di vita. Altre vittime giovanissime sono Francesco Monti, 11 anni, e la sorellina Maria Teresa Monti, 6 anni: i due sono figli di due persone che figurano ancora tra i dispersi insieme a un terzo figlio. Trovata senza vita Nikolinca Gancheva Blagova, 58enne di nazionalità bulgara.

L’ultima vittima è stata ritrovata ed estratta proprio questa mattina, intorno alle 9:30, in via Celario: è di un uomo di cui per il momento non si conosce ancora l’identità e che a breve verrà trasportato alla sala mortuaria dell’ospedale isolano.

Quattro feriti e 230 sfollati

Sotto il fango e tra le macerie si cercano ancora i dispersi, che attualmente sono 4, mentre i feriti sono 4 e 230 gli sfollati. Quella appena trascorsa è stata la second notte duro lavoro per i soccorritori e volontari impegnati nelle ricerche: l’obiettivo è quello di liberare al più presto case, alberghi, negozi, dalla muraglia di fango.

Curcio: “Il 94% dei Comuni italiani a rischio frana”

L’Italia “sconta la bellezza con la fragilità: abbiamo più del 94% dei nostri Comuni soggetti a frana, hanno erosione costiera e rischio alluvione, con un’esposizione di popolazione elevatissima, e parliamo solo di rischio idrogeologico“. Lo ha detto il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. “Abbiamo più di 620.000 frane censite, cioè conosciute, abbiamo un territorio ampiamente sismico, in alcune aree e Regioni tutti i Comuni sono classificati con importanza sismica di rilievo“, ha poi aggiunto.

Pichetto: “Piano cambiamenti climatici non avrebbe evitato disastro”

Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici “non avrebbe evitato il disastro di Ischia”. Lo ha detto il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, aggiungendo che “sarebbe stato evitato se fossero state fatte le opere di messa in sicurezza e non si fosse costruito nell’alveo”.