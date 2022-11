Frana Ischia: la Procura indaga sugli allarmi inascoltati

Per la terza notte consecutiva sono proseguite le ricerche degli ultimi quattro dispersi di via Celario, nella zona di Casamicciola alta, ad Ischia. I Vigili del Fuoco hanno setacciato metro dopo metro la zona dove ieri sono state ritrovate alcune vittime. In mattinata alcune squadre hanno dato il cambio agli operatori che nelle scorse ore hanno lavorato senza sosta. Anche questa mattina torneranno in attività i volontari per spalare il fango.

Secondo quanto riportato questa mattina dai quotidiani locali la Procura di Napoli sta indagando sugli allarmi inascoltati che l’ex sindaco di Casamicciola, Giuseppe Conte, aveva inviato alle istituzioni locali: la Prefettura di Napoli, commissario prefettizio di Casamicciola, Comune di Napoli, Regione Campania. L’ex sindaco di Casamicciola, meno di una settimana fa, aveva inviato dell Pec per segnalare il rischio idrogeologico, ma l’appello è rimasto inascoltato. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per disastro colposo, frana colposa e omicidio colposo a carico di ignoti.

Il tragico bilancio

Al momento il bilancio è di 8 morti, 5 feriti, 230 sfollati. Dopo il ritrovamento, nella giornata di lunedì del 15enne Michele Monti, i quattro dispersi sono Valentina Castagna e Gianluca Monti, giovani genitori dei tre fratellini di 15, 11 e 6 anni trovati morti, Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella, la ragazza prima vittima del disastro recuperata, e una donna di 31 anni.