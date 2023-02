Guadagno extra: alcune idee online e offline

In questo periodo di grave crisi economica, con l’inflazione alle stelle, sono molte le famiglie che non riescono a coprire tutte le spese a fine mese. In un contesto del genere, diventa necessario trovare dei modi per arrotondare lo stipendio, e per avere un reddito extra per poter soddisfare tutte le proprie esigenze più importanti. Ecco perché diventa essenziale pensare a dei modi creativi per generare un guadagno extra, sia online che offline.

Avviare un’attività secondaria: perché farlo e chi può farlo

Quando si parla di attività secondaria, si fa riferimento ad un “side business” che può essere avviato con un basso capitale iniziale, e che permette di generare un reddito extra, con il vantaggio di non dover lasciare il proprio lavoro attuale. È un sistema eccellente per integrare lo stipendio e aumentare il reddito familiare, così da poter affrontare un carico maggiore di spese, o per mettere da parte una cifra da poter eventualmente destinare alla copertura delle emergenze finanziarie.

Chiunque può avviare un’attività secondaria, ma ovviamente bisogna trovare uno sbocco affine alle proprie competenze, sia esso online od offline. Chiaro, comunque, che in base alla propria situazione conviene sempre ascoltare il parere di un commercialista esperto, per capire come integrare questa attività extra restando entro i termini di legge.

Alcune idee per guadagnare con un’attività extra

Come anticipato poco sopra, ci sono diverse opportunità per chi desidera integrare il proprio stipendio con un reddito extra. Il digitale, da questo punto di vista, offre davvero tantissimi spunti. Per fare qualche esempio concreto, è possibile aprire un blog e guadagnare con le affiliazioni o con i banner pubblicitari, oppure sfruttando entrambi i sistemi. Si possono inoltre vendere le proprie foto o i propri video, o tenere dei corsi online nelle materie in cui si è più esperti. Gli affitti brevi sono un altro settore che ha un mercato molto interessante, così come l’addestramento dei cani, se si passa al comparto “fisico”.

Un’ulteriore entrata la si può avere anche vendendo il proprio surplus prodotto dall’impianto energetico privato. Quest’attività viene definita scambio sul posto e, come spiegato dalle guide degli esperti del settore, ha innumerevoli vantaggi in termini di guadagno, ma non ne possono usufruire tutti. La lista di idee prosegue: si potrebbe ad esempio realizzare delle opere d’arte, come nel caso di dipinti o altro, e venderli o tramite il web o tramite i canali offline, magari sponsorizzandoli con delle mostre. In secondo luogo, è possibile scrivere dei libri e venderli in formato e-book, oppure sfruttando il self-publishing cartaceo. C’è anche chi sceglie di diventare influencer, di guadagnare con i video su TikTok o con le dirette su Twitch, e chi decide di aprire un negozio online con il sistema del drop shipping.